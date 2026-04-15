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くつろぐ×爪とぎ／隠れる×爪とぎシリーズ累計販売数95万個「バリバリシリーズ」から新商品2種を4月15日発売
MOON-X Japan株式会社が運営する、猫用品ブランド『猫壱』は、2017年の発売開始以降シリーズ累計販売数95万個の「バリバリシリーズ」から猫の特性に着目した新商品2種「バリバリベッドウェーブ」「バリバリボックスかくれんぼ」を、2026年4月15日（水）より発売します。
「くつろぐ×爪とぎ」「隠れる×爪とぎ」を両立し、猫の日常の行動に寄り添ったデザインが特長です。
【「バリバリシリーズ」（爪とぎ）とは】
猫壱の「バリバリシリーズ」（爪とぎ）は、再生回数の少ない高品質な段ボールを使用しており、猫が嫌がるニオイが少ないのが特長です。さらに、商品全体の接着には植物由来のコーンスターチ糊も使用しニオイを抑えています。 また、90％の再生紙に10％のパルプを配合することで木の繊維がしっかり残るため、研ぎカスが出にくく、耐久性にも優れており長く使えます。
これまでに「バリバリベッド」「バリバリボウル」「バリバリボウルタワー」など、多様な形状の爪とぎ製品を展開しています。
【新商品の開発背景】
従来の「バリバリシリーズ」（爪とぎ）は「爪を研ぐ」機能が中心でしたが、猫は日常の中で、体にフィットする場所で「くつろぐ」、囲まれた狭い空間で「隠れる」といった行動もします。これらは猫が落ち着いて過ごすために重要な行動です。
猫壱はこうした特性に着目し、「くつろぐ×爪とぎ」「隠れる×爪とぎ」それぞれを両立した爪とぎとして、本商品を開発しました。
【商品詳細】
＜バリバリベッドウェーブ＞
ゆるやかなカーブ形状が猫の体に沿いやすく、丸まる姿勢でも伸びる姿勢でもくつろぎやすい爪とぎです。ベッドとしても使いやすく、くつろぐと爪とぎの両方を1台でかなえます。
カラー：ナチュラル、ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン
サイズ：幅45cm×奥行22cm×高さ6.5cm
価格：￥2,479（税込）
＜バリバリボックスかくれんぼ＞
囲まれた空間を好む猫の習性に着目したボックスタイプの爪とぎです。中に入りながら隠れる、爪を研ぐ、落ち着いて過ごすといった行動を1台でかなえます。
カラー：ナチュラル、ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン
サイズ：幅41cm×奥行30cm×高さ19cm
価格：￥3,480（税込）
【商品情報】
発売日：2026年4月15日（水）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店、イオンペット、ペットワールドアミーゴ、ペットのコジマ、ひごペット、P２、などの一部店舗
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
猫壱
https://www.necoichi.co.jp/
「くつろぐ×爪とぎ」「隠れる×爪とぎ」を両立し、猫の日常の行動に寄り添ったデザインが特長です。
【「バリバリシリーズ」（爪とぎ）とは】
猫壱の「バリバリシリーズ」（爪とぎ）は、再生回数の少ない高品質な段ボールを使用しており、猫が嫌がるニオイが少ないのが特長です。さらに、商品全体の接着には植物由来のコーンスターチ糊も使用しニオイを抑えています。 また、90％の再生紙に10％のパルプを配合することで木の繊維がしっかり残るため、研ぎカスが出にくく、耐久性にも優れており長く使えます。
これまでに「バリバリベッド」「バリバリボウル」「バリバリボウルタワー」など、多様な形状の爪とぎ製品を展開しています。
【新商品の開発背景】
従来の「バリバリシリーズ」（爪とぎ）は「爪を研ぐ」機能が中心でしたが、猫は日常の中で、体にフィットする場所で「くつろぐ」、囲まれた狭い空間で「隠れる」といった行動もします。これらは猫が落ち着いて過ごすために重要な行動です。
猫壱はこうした特性に着目し、「くつろぐ×爪とぎ」「隠れる×爪とぎ」それぞれを両立した爪とぎとして、本商品を開発しました。
【商品詳細】
＜バリバリベッドウェーブ＞
ゆるやかなカーブ形状が猫の体に沿いやすく、丸まる姿勢でも伸びる姿勢でもくつろぎやすい爪とぎです。ベッドとしても使いやすく、くつろぐと爪とぎの両方を1台でかなえます。
カラー：ナチュラル、ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン
サイズ：幅45cm×奥行22cm×高さ6.5cm
価格：￥2,479（税込）
＜バリバリボックスかくれんぼ＞
囲まれた空間を好む猫の習性に着目したボックスタイプの爪とぎです。中に入りながら隠れる、爪を研ぐ、落ち着いて過ごすといった行動を1台でかなえます。
カラー：ナチュラル、ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン
サイズ：幅41cm×奥行30cm×高さ19cm
価格：￥3,480（税込）
【商品情報】
発売日：2026年4月15日（水）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店、イオンペット、ペットワールドアミーゴ、ペットのコジマ、ひごペット、P２、などの一部店舗
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
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