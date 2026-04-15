5月16日（土）・17日（日）開催『GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津』アンバサダーDOGコンテストのファイナリストが決定！

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ぴあ株式会社

2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催します。




ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを木更津限定のお楽しみを加えて実施予定です。その他、さかがみ家とのコラボコンテンツも計画中。新情報をご期待ください！


【　GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津　】


●日時　2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定


●会場　三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所


●実施コンテンツ　アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ　ほか


●参加料　無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料


●主催　三井不動産商業マネジメント株式会社


●企画制作　YOKOHAMA GOGO FES実行委員会


●公式HP


https://www.yokohama55fes.com


●公式インスタ


@yokohama55dogfes


●会場HP


https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/



アンバサダーDOGコンテスト

ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を決める第3回コンテスト。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します。3月6日（金）からエントリー受付を開始し、多数の応募の中から審査を経て、この度ファイナリスト5頭が選出されました！　※50音順



エレ／ゴールデンドゥードゥル


おまめ／チワックス


大吉／ペキニーズ


むぎ・みるく／柴犬


りん・もち／チワワ

本日4月15日（水）から5月15日（金）まで、この5頭で人気投票（WEB投票）を実施。そして5月16日（土）・17日（日）のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日（日）午後に会場内ステージ上でグランプリを発表します！日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテスト。ぜひ、みなさんの“推し”に投票をお願いします！


★★　WEB投票フォームは公式HPへ　★★


https://www.yokohama55fes.com


愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ


お試しGOGOドッグレース

●初めての子も大歓迎


お試しGOGOドッグレース（有料）


気軽に楽しめる30mのお試しレース。記録証明書を進呈。プロカメラマンによる写真撮影・販売も実施予定。






ゴーゴーマルシェ

●愛犬家必見


ゴーゴーマルシェ


ドッグ関連商品の人気店がピアストリートに大集合！多彩なジャンルの商品の中から掘り出し物に出合えるかも!?






犬種別オフ会

●飼い主同士の交流


犬種別オフ会（有料）


時間帯別の犬種別ドッグラン。同じ犬種のワン友を探したり、コミュニティを広げるチャンス。


※事前受付制、残枠があれば当日受付あり






ゴーゴースケボー体験

●しつけに最適


ゴーゴースケボー体験（有料）


ギネス記録を持つスケボー犬トレーナーによる特別プログラム。スケボーはご用意がありますので手ぶらでOKです。


※事前受付制





まだある！


●コンプで賞品ゲット ゴーゴースタンプラリー


場内のポイントを巡ってスタンプを集めると各種賞品プレゼント。


●参加型コンテンツも ゴーゴーステージ


ガマン王選手権や参加型ゲーム、ためになるセミナーなど。


●おいしい！楽しい！ ゴーゴーキッチンカー


GOGO DOG FESならではのキッチンカーが登場予定！


さかがみ家コラボレーション企画

さかがみ家主催の譲渡会が今年もKISARAZU CONCEPT STOREにて開催！今回のテーマは「シニアがちょっと多い譲渡会」です。譲渡会の他に様々なイベントやワークショップを企画しています！


１. シニア写真展


２. 5月16日（土）わんこ筋膜リリース体験


３. 5月17日（日）シニアお悩み相談会


４. 両日開催！チェキ撮影&手づくりチェキスタンドのプレゼント


→sakagamike cafeにて2,000円以上お買い上げ＋ KISARAZU CONCEPT STOREのInstagram（@kisarazu_putons）フォローで、チェキ撮影&チェキスタンドをプレゼントします。


チェキスタンドには、譲渡会限定のオリジナルデザインをシルクスクリーンしていただけます！もちろん、ワンちゃんやねこちゃんを飼っていない方も大歓迎です！






詳細は下記イベントページをチェック！


●sakagamike cafe


https://sakagamike-cafe.com/


●KISARAZU CONCEPT STORE 譲渡会イベントページ


https://kisarazu-concept-store.com/events/KCS_Rescue%20Animals_2605/



■KISARAZU CONCEPT STOREのアクセス


三井アウトレットパーク 木更津 ノース3ゲート出てすぐ！


連携イベント：赤城乳業「ワンワン君」試食＆販売イベントを実施！

5月16日（土）・17日（日）の2日間、館内の房総ガーデンにて、ペット栄養管理士監修の愛犬用アイス「ワンワン君」の試食・販売を行います。


フレーバーは、


・あまりんいちご


・北海道ヤギミルク


の2種類をご用意しております。ぜひこの機会にお試しください！


※雨天・荒天時の対応および開催時間は、イベント運営に準じます



あまりんいちご

北海道ヤギミルク

※コンテンツの内容は変更の可能性があります


【　本件についてのお問い合わせ先　】


イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。


YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会


メールアドレス


gogodog_info@t-onkyo.co.jp


公式HP


https://www.yokohama55fes.com