5月16日（土）・17日（日）開催『GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津』アンバサダーDOGコンテストのファイナリストが決定！

ぴあ株式会社

2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催します。

ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを木更津限定のお楽しみを加えて実施予定です。その他、さかがみ家とのコラボコンテンツも計画中。新情報をご期待ください！

【 GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津 】

●日時 2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定

●会場 三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所

●実施コンテンツ アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ ほか

●参加料 無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料

●主催 三井不動産商業マネジメント株式会社

●企画制作 YOKOHAMA GOGO FES実行委員会

●公式HP

https://www.yokohama55fes.com

●公式インスタ

@yokohama55dogfes

●会場HP

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/

アンバサダーDOGコンテスト

ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を決める第3回コンテスト。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します。3月6日（金）からエントリー受付を開始し、多数の応募の中から審査を経て、この度ファイナリスト5頭が選出されました！ ※50音順

エレ／ゴールデンドゥードゥルおまめ／チワックス大吉／ペキニーズむぎ・みるく／柴犬りん・もち／チワワ

本日4月15日（水）から5月15日（金）まで、この5頭で人気投票（WEB投票）を実施。そして5月16日（土）・17日（日）のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日（日）午後に会場内ステージ上でグランプリを発表します！日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテスト。ぜひ、みなさんの“推し”に投票をお願いします！

★★ WEB投票フォームは公式HPへ ★★

https://www.yokohama55fes.com

愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ

お試しGOGOドッグレース

●初めての子も大歓迎

お試しGOGOドッグレース（有料）

気軽に楽しめる30mのお試しレース。記録証明書を進呈。プロカメラマンによる写真撮影・販売も実施予定。

ゴーゴーマルシェ

●愛犬家必見

ゴーゴーマルシェ

ドッグ関連商品の人気店がピアストリートに大集合！多彩なジャンルの商品の中から掘り出し物に出合えるかも!?

犬種別オフ会

●飼い主同士の交流

犬種別オフ会（有料）

時間帯別の犬種別ドッグラン。同じ犬種のワン友を探したり、コミュニティを広げるチャンス。

※事前受付制、残枠があれば当日受付あり

ゴーゴースケボー体験

●しつけに最適

ゴーゴースケボー体験（有料）

ギネス記録を持つスケボー犬トレーナーによる特別プログラム。スケボーはご用意がありますので手ぶらでOKです。

※事前受付制

まだある！

●コンプで賞品ゲット ゴーゴースタンプラリー

場内のポイントを巡ってスタンプを集めると各種賞品プレゼント。

●参加型コンテンツも ゴーゴーステージ

ガマン王選手権や参加型ゲーム、ためになるセミナーなど。

●おいしい！楽しい！ ゴーゴーキッチンカー

GOGO DOG FESならではのキッチンカーが登場予定！

さかがみ家コラボレーション企画

さかがみ家主催の譲渡会が今年もKISARAZU CONCEPT STOREにて開催！今回のテーマは「シニアがちょっと多い譲渡会」です。譲渡会の他に様々なイベントやワークショップを企画しています！

１. シニア写真展

２. 5月16日（土）わんこ筋膜リリース体験

３. 5月17日（日）シニアお悩み相談会

４. 両日開催！チェキ撮影&手づくりチェキスタンドのプレゼント

→sakagamike cafeにて2,000円以上お買い上げ＋ KISARAZU CONCEPT STOREのInstagram（@kisarazu_putons）フォローで、チェキ撮影&チェキスタンドをプレゼントします。

チェキスタンドには、譲渡会限定のオリジナルデザインをシルクスクリーンしていただけます！もちろん、ワンちゃんやねこちゃんを飼っていない方も大歓迎です！

詳細は下記イベントページをチェック！

●sakagamike cafe

https://sakagamike-cafe.com/

●KISARAZU CONCEPT STORE 譲渡会イベントページ

https://kisarazu-concept-store.com/events/KCS_Rescue%20Animals_2605/

■KISARAZU CONCEPT STOREのアクセス

三井アウトレットパーク 木更津 ノース3ゲート出てすぐ！

連携イベント：赤城乳業「ワンワン君」試食＆販売イベントを実施！

5月16日（土）・17日（日）の2日間、館内の房総ガーデンにて、ペット栄養管理士監修の愛犬用アイス「ワンワン君」の試食・販売を行います。

フレーバーは、

・あまりんいちご

・北海道ヤギミルク

の2種類をご用意しております。ぜひこの機会にお試しください！

※雨天・荒天時の対応および開催時間は、イベント運営に準じます

あまりんいちご北海道ヤギミルク

※コンテンツの内容は変更の可能性があります

【 本件についてのお問い合わせ先 】

イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。

YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会

メールアドレス

gogodog_info@t-onkyo.co.jp

公式HP

https://www.yokohama55fes.com