5月16日（土）・17日（日）開催『GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津』アンバサダーDOGコンテストのファイナリストが決定！
2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催します。
ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを木更津限定のお楽しみを加えて実施予定です。その他、さかがみ家とのコラボコンテンツも計画中。新情報をご期待ください！
【 GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津 】
●日時 2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定
●会場 三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所
●実施コンテンツ アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ ほか
●参加料 無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料
●主催 三井不動産商業マネジメント株式会社
●企画制作 YOKOHAMA GOGO FES実行委員会
●公式HP
https://www.yokohama55fes.com
●公式インスタ
@yokohama55dogfes
●会場HP
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/
アンバサダーDOGコンテスト
ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を決める第3回コンテスト。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します。3月6日（金）からエントリー受付を開始し、多数の応募の中から審査を経て、この度ファイナリスト5頭が選出されました！ ※50音順
エレ／ゴールデンドゥードゥル
おまめ／チワックス
大吉／ペキニーズ
むぎ・みるく／柴犬
りん・もち／チワワ
本日4月15日（水）から5月15日（金）まで、この5頭で人気投票（WEB投票）を実施。そして5月16日（土）・17日（日）のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日（日）午後に会場内ステージ上でグランプリを発表します！日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテスト。ぜひ、みなさんの“推し”に投票をお願いします！
★★ WEB投票フォームは公式HPへ ★★
https://www.yokohama55fes.com
愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ
お試しGOGOドッグレース
●初めての子も大歓迎
お試しGOGOドッグレース（有料）
気軽に楽しめる30mのお試しレース。記録証明書を進呈。プロカメラマンによる写真撮影・販売も実施予定。
ゴーゴーマルシェ
●愛犬家必見
ゴーゴーマルシェ
ドッグ関連商品の人気店がピアストリートに大集合！多彩なジャンルの商品の中から掘り出し物に出合えるかも!?
犬種別オフ会
●飼い主同士の交流
犬種別オフ会（有料）
時間帯別の犬種別ドッグラン。同じ犬種のワン友を探したり、コミュニティを広げるチャンス。
※事前受付制、残枠があれば当日受付あり
ゴーゴースケボー体験
●しつけに最適
ゴーゴースケボー体験（有料）
ギネス記録を持つスケボー犬トレーナーによる特別プログラム。スケボーはご用意がありますので手ぶらでOKです。
※事前受付制
まだある！
●コンプで賞品ゲット ゴーゴースタンプラリー
場内のポイントを巡ってスタンプを集めると各種賞品プレゼント。
●参加型コンテンツも ゴーゴーステージ
ガマン王選手権や参加型ゲーム、ためになるセミナーなど。
●おいしい！楽しい！ ゴーゴーキッチンカー
GOGO DOG FESならではのキッチンカーが登場予定！
さかがみ家コラボレーション企画
さかがみ家主催の譲渡会が今年もKISARAZU CONCEPT STOREにて開催！今回のテーマは「シニアがちょっと多い譲渡会」です。譲渡会の他に様々なイベントやワークショップを企画しています！
１. シニア写真展
２. 5月16日（土）わんこ筋膜リリース体験
３. 5月17日（日）シニアお悩み相談会
４. 両日開催！チェキ撮影&手づくりチェキスタンドのプレゼント
→sakagamike cafeにて2,000円以上お買い上げ＋ KISARAZU CONCEPT STOREのInstagram（@kisarazu_putons）フォローで、チェキ撮影&チェキスタンドをプレゼントします。
チェキスタンドには、譲渡会限定のオリジナルデザインをシルクスクリーンしていただけます！もちろん、ワンちゃんやねこちゃんを飼っていない方も大歓迎です！
詳細は下記イベントページをチェック！
●sakagamike cafe
https://sakagamike-cafe.com/
●KISARAZU CONCEPT STORE 譲渡会イベントページ
https://kisarazu-concept-store.com/events/KCS_Rescue%20Animals_2605/
■KISARAZU CONCEPT STOREのアクセス
三井アウトレットパーク 木更津 ノース3ゲート出てすぐ！
連携イベント：赤城乳業「ワンワン君」試食＆販売イベントを実施！
5月16日（土）・17日（日）の2日間、館内の房総ガーデンにて、ペット栄養管理士監修の愛犬用アイス「ワンワン君」の試食・販売を行います。
フレーバーは、
・あまりんいちご
・北海道ヤギミルク
の2種類をご用意しております。ぜひこの機会にお試しください！
※雨天・荒天時の対応および開催時間は、イベント運営に準じます
あまりんいちご
北海道ヤギミルク
※コンテンツの内容は変更の可能性があります
【 本件についてのお問い合わせ先 】
イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。
YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会
メールアドレス
gogodog_info@t-onkyo.co.jp
公式HP
https://www.yokohama55fes.com