【LPレコードが約50枚入る！】白色のダンボール箱が新登場（段ボール通販）

株式会社アースダンボール

ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2026年4月9日(木)より、新商品「【宅配100サイズ】発送用ダンボール箱(白) 330×230×330 まとめ買い」の販売を開始しました。

公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/5895.html

LPレコードを立てたまま約50枚入るサイズで設計された、梱包・発送用のダンボール箱。本製品は長さ330×深さ330mmで設計しており、一般的なLPレコードのジャケット(315×315mm)や、OPP袋に入れたジャケット(320×320mm)を縦に並べて梱包することが可能。A4判の写真集や雑誌、文庫本セットなどの収納にもおすすめの梱包資材。

表面は清潔感のあるホワイトの素材を採用。ECショップやフリマサイトでの商品発送、ギフトやプレゼントを贈答する際の梱包箱としてご活用いただけます。シンプルな見た目のダンボール箱につき、インテリアの一部としても景観を損ないにくいため、収納箱としても利用できるなど、さまざまなシーンで活躍します。

■商品概要

商品ID：5895

商品名：【宅配100サイズ】発送用ダンボール箱(白) 330×230×330 まとめ買い

材質 ：白C5/C5

厚み ：A/F(5mm厚)

重量 ：350g

内寸法：330×230×330mm

外寸法：340×240×350mm

発売日：2026年4月9日(木)

公式通販価格 ：単価114円～(税込)

公式通販サイト：https://www.bestcarton.com/cardboard/box/5895.html

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/5895.html

■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献

株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。

SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）

今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。

■ダンボール箱への印刷をご検討されている方へ(フルカラーダンボールのご案内)

https://www.bestcarton.com/beginner/mirapuri.html

【株式会社アースダンボールについて】

創業73年。ダンボールの企画、製造及びWebサイトを通じた販売を行っており、埼玉と福岡に自社工場を構えています。4,000種類以上のダンボールをラインナップしており、オーダーメイド寸法の自動見積も充実。また小ロット対応が可能なインクジェットフルカラー印刷の技術を導入し、お客様の多様なニーズにお応えしています。

本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17

蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22

九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685

代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光

設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)

電話番号：048-728-9202(代表)

事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売

URL ：https://www.bestcarton.com/

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名 ：株式会社アースダンボール

担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔

電話番号：048-728-9202

Email ：info@bestcarton.com

【アースダンボール公式SNS】

・X(旧：Twitter)

https://x.com/hakoshokunin

・Instagram

https://www.instagram.com/hakomarukun_world/

・YouTube

https://www.youtube.com/user/bestcarton/featured

・Pinterest

https://www.pinterest.jp/EarthCardboard/

【書籍】

ダンボール2.0！（幻冬舎）

Amazon :https://amzn.asia/d/016KLfq5

【アースダンボール関連動画】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GkLt9BiXAQs ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mt_R__XK1N8 ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=DZuobYWXwMM ]

[ID:5895] 【宅配100サイズ】発送用ダンボール箱(白) 330×230×330 まとめ買い(https://www.bestcarton.com/cardboard/box/5895.html)

詳細を見る :https://www.bestcarton.com/cardboard/box/5895.html