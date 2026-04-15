【4/25～5/25】ラゾーナ川崎プラザで、SNSで話題の「酒ガチャ」のイベント「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」を開催

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、弊社が運営するオンライン酒屋「クランド」のポップアップストア「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」を、2026年4月25日（土）～5月25日（月）の期間限定でラゾーナ川崎プラザ 1F FOOD EVENT（神奈川県川崎市）にて開催します。

「酒ガチャ」が体験できるポップアップストアを開催



SNSで話題の「酒ガチャ」がリアルで体験できるポップアップストアを開催します。通常はオンライン上のみのサービスを、リアルなカプセルトイマシンで楽しめる体験型ポップアップストアです。当たるお酒の商品カテゴリが異なる複数の酒ガチャが登場します。

当たるお酒のラインナップには1本33,000円（税込）の30年熟成させたワイン「THE SECRET -Premium 1996 Vintage Koshu-」などのレアなお酒も入ります。他にもGW期間限定の酒ガチャなど、販売期間が限られた限定の酒ガチャも登場します。ハズレは一切なく、必ず酒ガチャの金額よりも定価の高い商品が当たるようになっているため、どなたでも安心してお楽しみいただけます。自分では選ばない新しいお酒との出合いをぜひご体験ください。

「酒ガチャ」とは

「酒ガチャ」とは、「なにが当たるかわからない。だからこそ楽しめる、新たなお酒との出会い。」をコンセプトに、日本酒・梅酒・果実酒・リキュール・焼酎・ワイン・プレミアムサワーベースなど、500種類を超えるお酒の中から、ランダムにお酒をお届けするクランドの人気サービスです。2019年に誕生しコロナ禍の家飲み需要をきっかけにSNSを中心に話題となり、2026年3月には累計利用回数55万回を突破しました。

「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」概要

ガチャプラン一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/6894/table/680_1_67823f4c9103a4fa0eab6719480d31e9.jpg?v=202604150551 ]

◯開催期間：2026年4月25日（土）～5月25日（月）

◯営業時間：10:00-21:00

◯開催場所：神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川崎プラザ 1F FOOD EVENT

※営業時間はラゾーナ川崎プラザの営業時間に準じて、変更になる場合がございます

※画像はすべてイメージです

※販売内容は予告なく変更となる可能性がございます

「クランド」について

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp