アコースティックピアノの魅力を体感できる企画展示をヤマハ銀座店で通年展開

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、アコースティックピアノの魅力とともに、当社が長年にわたり培ってきたピアノづくりの伝統と技術を紹介する企画展示を、2026年4月15日（水）から2027年4月12日（月）まで、旗艦店であるヤマハ銀座店（東京都中央区銀座7-9-14）1階のブランド体験エリアにて開催します。

ヤマハ銀座店1階のブランド体験エリアでは、音や音楽との新しい出会いを提案する多彩な展示や、コンサート、ライブなどを展開しています。銀座通りに面した開放的な空間で行われるさまざまな催しは、ご来店のお客様のみならず、銀座エリアを訪れる多くの方々に親しまれています。

本企画では、当社の120年以上にわたるピアノづくりの歴史の中で受け継がれてきた伝統的な職人技と、現在も進化し続ける革新的な技術について、ヤマハピアノ製造100周年記念モデルのグランドピアノ「C3 Centennial」（2000年発売）やパネル展示などを通して紹介します。さらに、「C3 Centennial」によるピアニストのミニコンサートを期間中20回実施するほか、どなたでも自由に演奏できる時間を設けるなど、生のアコースティックピアノの音色を体感いただける機会を提供します。

企画展示概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1122_1_e7a4879beac4e0eb08e4996c9fb1eb74.jpg?v=202604150951 ]

1．ヤマハピアノ製造100周年記念モデル グランドピアノ「C3 Centennial」

ヨーロッパ・ルイ王朝風の豪華でエレガントな様式美と、当社の伝統的木工技術が融合した特別仕様モデルです（2000年に期間限定販売）。主化粧には落ち着いたアメリカンウォルナットを、飾り化粧には希少材であるクラロウォルナットを採用しています。さらに、鍵盤蓋・譜面台・側板には、当社デザイン研究所のデザインによる高貴なバラの花柄象嵌と優雅な紐象嵌を、伝統の木工技術と塗装技術によって施しています。演奏性においては、透明感に満ちた響きと、中高音部のみずみずしい和声感を兼ね備え、広いダイナミックレンジによる高い表現力を実現しています。

2．音づくりを支える素材と技術

ピアノの響きの源泉でもある「響板」に用いられるスプルースの原木（直径約900mm、推定樹齢200年以上）をはじめ、鍵盤を押すことでハンマーが弦を打つ仕組みを理解できる模型（アクションモデル）や、美しい音色を生み出すための調整を行う調律技術者が実際に使用する15種類の専用工具などを展示します。ピアノの成り立ちと、音と響きが生み出される過程を楽しみながら学ぶことができます。

3．ピアノを知り、ピアノ選びに役立つコラム

ピアノにまつわるエピソードや、アコースティックピアノを構成するさまざまなパーツの解説ほか、ヤマハピアノならではの音づくりの技術から、グランドピアノの最新モデル「C3X espressivo」「C2X espressivo」（2026年3月発売）に投入された設計思想や匠の技に至るまで、ピアノの魅力をより深く知るために役立つ情報をパネル展示でお届けします。

4．グランドピアノ「C3 Centennial」ミニコンサート

期間中、若手ピアニストによるミニコンサートを20回開催します。「C3 Centennial」を用いた熱気あふれる生演奏を間近で堪能いただけます。

※6月より順次開催予定、詳細はイベントウェブサイトに掲載します。

5．グランドピアノ「C3 Centennial」演奏体験

「C3 Centennial」は、どなたでも自由に演奏いただけます。演奏に合わせて25面マルチ大型ディスプレイの映像が変化する演出も施し、音と映像が一体となった印象的な演奏体験をお楽しみいただけます。

※毎時40～55分は休止します。

※毎時40～55分以外でも、演奏いただけない場合があります。

ヤマハ銀座店

東京都中央区銀座7-9-14

地下鉄銀座駅 A3出口より徒歩約5分

JR新橋駅 銀座口より徒歩約7分

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。