『ウルトラマンオメガ』『ウルトラマンティガ』新作アパレル＆グッズ登場！【株式会社コスパ】

『ウルトラマンオメガ』『ウルトラマンティガ』新作アパレル＆グッズ登場！

コスパグループ株式会社

「ウルトラマンシリーズ」より新作アパレル＆グッズが予約開始。

『ウルトラマンオメガ』より、じっと観察する動作「オメガスコープ」のTシャツ、「怪特隊」のユニフォームをイメージしたTシャツなどが登場。

『ウルトラマンティガ』からは“蓄光プリント”で光るグリッターティガがTシャツに、GUTSロゴがデザインされたTシャツ、バッグもラインナップ。

さらにこれらの新商品は、一部をのぞき2026年4月18日（土）～6月28日（日）に開催される〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞での先行販売も決定。

ぜひ、９月の一般販売を前にご覧ください。

◆COSPA（コスパ）／〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉先行販売情報

https://www.cospa.com/cospa/event/id/27588(https://www.cospa.com/cospa/event/id/27588?utm_id=g0d1u6ns&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260409ultraman&utm_id=wsy7bvsz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260409ultraman_senko)

2026年9月上旬の一般販売分は〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『ウルトラマンシリーズ』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01539/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/event/id/27588?utm_id=g0d1u6ns&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260409ultraman)

◆商品情報

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ウルトラマンオメガ

(C)TPC (C)UOPCTX

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商品名：オメガスコープ Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月18日（土）～6月28日（日）〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞先行販売

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

今、目覚めの刻―

商品名：怪特隊 Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月18日（土）～6月28日（日）〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞先行販売

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SAND KHAKI/BLACK

価格：3,300円（税込）

怪特隊のユニフォームをイメージ！

商品名：怪特隊 ショルダートート

発売日：2026年9月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月18日（土）～6月28日（日）〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞先行販売

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）40×34×マチ13cm

素材：綿100％

カラー：MEDIUM GRAY

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

商品名：宇宙観測隊 クリーナークロス

発売日：2026年9月上旬予定

サイズ：21×13cm

素材：ポリエステル70％ ナイロン30％

価格：660円（税込）

毎日を快適に！

スマホやゲーム機、メガネなどの汚れを拭き取れます。

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ウルトラマンティガ

(C)円谷プロ

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商品名：グリッターティガ 蓄光Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月18日（土）～6月28日（日）〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞先行販売

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：4,400円（税込）

グリッターティガが“蓄光プリント”で光る！

※蓄光プリントとは明るい所で光を蓄えることによって、暗い所で一定時間発光するプリントです。

※蓄光インクを使用している部分のみ、プリントの風合いが異なります。

商品名：GUTSロゴ Tシャツ

発売日：2026年9月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月18日（土）～6月28日（日）〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞先行販売

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE/SUMI

価格：3,300円（税込）

GUTSのユニフォームをイメージ！

商品名：GUTSロゴ ショルダートート

発売日：2026年9月上旬予定

【先行販売情報】

■2026年4月18日（土）～6月28日（日）〈ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-〉＜大阪会場＞先行販売

※その他イベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

サイズ：（約）40×34×マチ13cm

素材：綿100％

カラー：MEDIUM GRAY

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

■権利表記

(C)TPC (C)UOPCTX

(C)円谷プロ

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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■商品に関する詳細、お問合せ先

コスパ公式サイト https://www.cospa.com/

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◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/