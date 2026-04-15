SNSで話題沸騰！ ありそうでなかった、いか×明太子の押し寿司　　ふくや「イカす!めんたい寿司」が累計販売数20万本突破！

株式会社ふくや

株式会社ふくや（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：川原武浩）が販売する「イカす!めんたい寿司」が当初の想定を上回るペースで販売数を伸ばし、2026年3月末時点で累計販売数20万本を突破いたしました。

ありそうでなかった「いか」と「明太子」の押し寿司。いかの食感と明太子の旨味を融合した“新しいおいしさ”が、「一度食べるとまた食べたくなる」と話題になり、販売拡大を後押ししています。

2023年12月の発売以降、SNS上では「クセになる組み合わせ」「リピート確定」といった投稿が相次ぎ、複数回にわたり話題化。博多旅グルメや土産需要として、支持を集めています。

■イカす！めんたい寿司

＜商品特徴＞

・明太子は酢飯との相性を追求した、ごま油風味の「酢飯専用明太子」を使用。

・甘味が強い「やりいか」を使用。

・国産の大葉を加え、すっきりとしながらも、いかの甘味と明太子の辛味の余韻が残る絶妙な味わい。

食感、旨みを引き出し食べやすくするために、いかに切れ込みを入れる「隠し包丁」のひと手間もかけています。ネタやシャリに圧力がかかりすぎないように設計された専用の容器を使って生産しているため、一般的な押し寿司とは違いふっくらとした口当たりです。

＜食シーンに合わせた２つのタイプ＞

即食タイプ

箸・お手拭き・醤油・ガリがセットになっており、一口サイズに切り分けられているので、旅行中の機中や車中、宿泊先のホテルでもすぐに召しあがっていただけます。醤油は九州ならではの甘口醤油です。

冷凍タイプ

いつでもご自宅で味わえる冷凍タイプ。

電子レンジ、もしくはぬるま湯で解凍可能で容器には切り分ける際のガイドがついており、容器にそって包丁を入れるだけで切ることができて手間なし簡単。さらに、冷凍タイプには醤油の代わりに博多ならではの旨辛醤油だれ「味の明太たれ」の小袋がついています。甘辛いたれとの相性も抜群で醤油とはひと味違ったおいしさを楽しめます。

まな板も手も汚さずに切り分けられる専用トレー（冷凍タイプ）※味の明太たれとは

唐辛子の辛さとたらこの旨味がぎゅっと詰まった明太子調味液に数種類の醤油や風味豊かなごまをブレンドした万能たれ。

詳しくはコチラ

https://www.fukuya.com/lp/fukuya_choumiryou/itempage/mentaitare/

＜食の専門家に評価された、信頼の味わい＞

日本食糧新聞社が主催する「第16回惣菜・べんとうグランプリ2025(※)」のわが社自慢の惣菜・べんとう部門において、即食タイプが金賞を受賞しました。

(※) 惣菜・デリカ・中食業界の総合見本市「ファベックス」の特別企画として、2010年より毎年実施しているプロ向けの商品コンテスト。惣菜・弁当のスペシャリスト・専門家・業界団体により構成された審査委員会により、全国より応募された選りすぐりの商品の中から、金賞・優秀賞ほか各賞を決定する。

＜商品詳細＞

商品名 ：イカす！めんたい寿司

https://www.fukuya.com/product/item2606/

（上記URLは冷凍タイプの商品ページ）

発売日 ：2023年12月23日

販売チャネル：直営店 (即食タイプは福岡空港店・博多デイトス売店の2店舗限定販売)

通信販売（オンライン）、卸販売

価格 ：1,400円（税込）

内容量 ：本品240g

即食タイプ 本品・箸・お手拭き・醤油・ガリ

冷凍タイプ 本品・味の明太たれ

消費期限：即食タイプ 当日中

賞味期限：冷凍タイプ 冷凍270日

＜関連商品＞

■真ふぐめんたい寿司

登録者数1,500万人超を誇る人気YouTuberきまぐれクック氏と共同開発した本商品は、

国産の「真ふぐ」に粒明太子をたっぷり使用し、ゆずの香りが爽やかな新感覚の押し寿司です。

2026年2月の発売以来、「イカす!めんたい寿司」とそろって、博多新名物として話題沸騰中。

商品ページ

https://www.fukuya.com/product/item3073/

価格 ：1,890円（税込）

賞味期限 ：冷凍タイプ 冷凍210日

＜会社概要＞

■株式会社ふくや

本社所在地： 〒810-8629 福岡市博多区中洲2-6-10

創業 ： 1948年10月5日

代表者 ： 代表取締役社長 川原 武浩

事業内容 ： 味の明太子の製造・販売、各種食料品の卸・小売

URL ： https://www.fukuya.com