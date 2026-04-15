神戸の景色を眺めながら手ぶらでBBQ！『海のビアガーデン 2026』を神戸最大級のフードホール「TOOTH MART」で4月23日（木）より開催！

株式会社ポトマック

劇場型アクアリウムatoaなどが入る複合文化施設「神戸ポートミュージアム」1階にある神戸最大級のフードホール「TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)」 (以後、「TOOTH MART」)では2026年4月23日（木）より『TOOTH MART 海のビアガーデン2026』を開催いたします。

『TOOTH MART 海のビアガーデン2026』-開催情報-

■開催期間：2026年4月23日（木）～10月31日（土） ※予定

■利用時間：11:00～22:00 （最終受付20:00 飲み放題最終受付19:30）

■価格：飲み放題付き5700円（税込）～ ※食事のみは3500円（税込）～

■場所：TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES

■住所：神戸市中央区新港町7番2号 神戸ポートミュージアム 1F

■WEB予約：【公式】TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES ネット予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/25504)

『TOOTH MART 海のビアガーデン2026』最大の魅力は、ご利用シーンに合わせて選べる2つのスタイル。開放的なテラス席では、神戸の海風を感じながらBBQスタイルのビアガーデンを楽しむことができ、約300席ある店内席では、劇場型アクアリウムatoaの巨大水槽を眺めながらゆったりとビアガーデンを楽しむことができます。さらに、全プランに付いてくるミールチケットを使って神戸グルメが味わえる9つのショップで自分好みの”食”を楽しめるのも魅力のひとつ。TOOTH MART FOOD HALLだからこそ体験出来る、その魅力を詳しくご紹介いたします！

神戸の絶景と楽しむBBQビアガーデン

神戸・三宮エリアから徒歩圏内という好立地で、観光の合間でも手ぶらで気軽にお楽しみいただけます。ご家族やご友人との集まりや、GWのお出かけにも最適です。さらに、開放的なテラス席からは神戸港の夜景を一望でき、神戸の魅力を感じながら快適で充実したBBQ体験をお楽しみいただけます。

テラス席／店内席 選べるスタイル

テラスBBQイメージ屋内ビアガーデンイメージ

TOOTHMARTのビアガーデンはテラス席でも店内席でも楽しめる！

開放的なテラス席では神戸の夜景を眺めながらBBQスタイルのビアガーデンを。

店内席では天井に揺らめくatoaの巨大水槽を眺めながら楽しむ屋内ビアガーデン。

すべてのプランにフードホールで使える1000円分のミールチケットが付いてくる！

※写真はイメージです神戸牛ダブルチーズバーガー神戸牛ボロネーゼ 自家製ブッラータ添え

全プランに付いてくるミールチケット（フードホール内で使えるお食事券・おひとり様につき1000円分）を使って、クラフトチーズを使ったピザや、神戸ポークの手包み小籠包、神戸老舗の洋食やスイーツの他、六甲ビールや灘の日本酒など、神戸ならではの食が味わえる9つのショップでその日の気分に合わせてお好きなお料理をご注文ください。

プラン詳細

すべてのBBQプレートセットにポップコーン食べ放題&ミールチケットが付いてくる！

◆【テラス席限定】スタンダード テラスBBQプラン

120分飲み放題付き：おひとり様／5700円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/252665)

お食事のみ：おひとり様／3500円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/252664)

◆BBQプレート

・三元豚ポーク

・スモークソーセージ

・とんトロ串

・ジャークチキン

・トルティーヤ

・野菜

・〆の焼きそば

◆ポップコーン食べ放題

◆フードホールで使えるミールチケット1000円分

◆【テラス席限定】兵庫県産牛サーロイン付き テラスBBQプラン

120分飲み放題付き：おひとり様／8700円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/238764)

お食事のみ：おひとり様／6500円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/242425)

◆兵庫県産牛サーロイン

◆BBQプレート

・三元豚ポーク

・スモークソーセージ

・ジャークチキン

・トルティーヤ

・野菜

・〆の焼きそば

◆ポップコーン食べ放題

◆フードホールで使えるミールチケット1000円分

◆【店内席】スタンダード 店内ミートコンボプラン

120分飲み放題付き：おひとり様／5700円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/238765)

お食事のみ：おひとり様／3500円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/242426)

◆ミートコンボプレート

・三元豚ポーク

・スモークソーセージ

・とんトロ串

・ジャークチキン

・トルティーヤ

・野菜

◆ポップコーン食べ放題

◆フードホールで使えるミールチケット1000円分

◆【店内席】兵庫県産牛サーロイン付き 店内ミートコンボプラン

120分飲み放題付き：おひとり様／8700円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/324760)

お食事のみ：おひとり様／6500円（税込） ＞＞ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/25504/238763)

◆兵庫県産牛サーロイン

◆BBQプレート

・三元豚ポーク

・スモークソーセージ

・ジャークチキン

・トルティーヤ

・野菜

◆ポップコーン食べ放題

◆フードホールで使えるミールチケット1000円分

また『海のビアガーデン2026』は、期間中の初夏～夏～秋と季節に合わせて内容を替えて何度訪れても楽しめる充実の内容となっております。

夏～秋の内容に関しては続報をお待ちください。

TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

神戸発祥のブランド「TOOTH TOOTH」がセレクションする、神戸グルメやスイーツを味わえる9ショップが集う神戸最大級のフードホール！

『TOO SMART LIFESTYLE』をテーマに、“TOOTH TOOTH”が出逢った美味しいものを素敵に味付けして、人から人へ、 地域や世代を超えて、つないでいく架け橋となる“ハレノニチジョウの場”を、クリエイティブに発信していきます。

神戸市中央区新港町7番2号神戸ポートミュージアム 1F

>> 公式HP(https://toothtooth.com/toothmart-foodhall)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/25504)

>> Instagram(https://www.instagram.com/toothmart_foodhallnightfes/)