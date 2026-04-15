【横浜高島屋】住みたい街ランキングでおなじみ「横浜・神奈川」のとっておき！地元百貨店の “知る・味わう・楽しむ” の推しが大集合！＜LOVE YOKOHAMA　LOVE KANAGAWA＞を開催！

株式会社高島屋

会期：4月22日（水）～27日（月）

8階 催会場

※連日午後7時まで、最終日は午後5時閉場。

横浜高島屋では、4月22日（水）～27日（月）の期間、8階 催会場にて＜LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA＞を開催します。

「住みたい街」として常に上位にランクインする横浜・神奈川。そんな地元横浜や神奈川のグルメやクラフト雑貨店などが大集合！横浜や神奈川にゆかりのある企業や団体によるイベントも開催します。

横浜・神奈川に住んでいる方や、これから知っていただく方にも地元の魅力を感じていただける1週間となります。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama_love_kanagawa/

横浜には美味しいものが沢山！知っていたら「横浜通」！（一例）

【実演】［横濱ハーバー スタジアム］（横浜市中区）

横濱ハーバー はまっこもちクリーミー （1個） 151円

もちもち新食感＋特製ダブルマロンクリームで焼き上げた新感覚ハーバー。 新たに開発したもちもち生地の中にダブルマロン餡とカスタードクリームをブレンドしたクリームを閉じ込めて、優しく焼き上げました。３月にBASEGATEにオープンした、ありあけの「横濱ハーバースタジアム」の人気商品を実演でご提供。

［黒滝洋菓子店］（横浜市保土ヶ谷区）

ケーク・ローズ（1個） 1,100円

ラズベリーの甘酸っぱい風味とバラの香りがスウィーツ好きの心をくすぐるパウンドケーキ。

［つた金］（横浜市神奈川区）

元気のりのり 焼き・味付け2セット

（各8切5枚×11袋入） 1,382円

早い時期に採取した柔らかい美味しい海苔を加工しています。カットされたのりが個包装されており、幅広い世代に人気の商品。タレント出川哲朗さんのご実家ならではのコラボ商品です。

［南粤美食］（横浜市中区）

生の香港海老雲吞 （12個入） 1,960円

広東省出身のシェフが腕をふるう名店。大粒な海老の身を包んだワンタンは絶品。

※画像は調理例となります。

【実演】［汐汲坂のクレープ屋さん］（横浜市中区）

生はちみつクリームクレープ（1個）1,300円

サクサク×もちもちの生地と、泡のようなシャンティクリームに、こだわりの生ハチミツをたっぷり。

これは覚えてほしい！美味しい神奈川グルメ！（一例）

［羽床総本店］（三浦市）

左から）

天然本まぐろ炙り味噌漬け（冷凍・１袋100g入）２,700円

天然本まぐろづけ丼の具（冷凍・１袋100g入） 2,700円

創業大正十二年、まぐろの町・三崎で魚にこだわる老舗。希少部位の「背とろ」を炙りやづけでご用意。横浜高島屋限定の海苔弁当もご用意します。

［八百屋コウタのフルーツパーラー］（平塚市）

フルーツサンド（3個入） 540円から

北海道産の純生クリームをたっぷり、季節の果物をサンドした八百屋の新鮮スウィーツです！口いっぱいに広がる旬の旨味を詰め込みました！

※収穫により、フルーツの内容が変わる場合がございます。

［おつけもの慶］（川崎市川崎区）

王道白菜キムチ（300g） 1,000円

たった一坪のお店から始まり、口コミで行列ができるまでの大人気店となった川崎名物のキムチ専門店の代表商品。キムチとして初めて「かながわの名産100選」に選ばれた味です。

【実演】［小田原吉匠］（小田原市）

鯵の唐揚げ 塩味（1本） 361円

からあげグランプリの「素材バラエティ部門」で2023年から3年連続最高金賞を受賞した「鯵のから揚げ」は頭から尻尾まで丸ごとお召しあがりいただけます。

［田むら銀かつ亭］（箱根町）

豆腐かつ煮重（1折） 1,500円

特製豆腐に豚ひき肉を挟んで揚げ、玉子でとじた名物の「豆腐かつ煮」です。

地元発の雑貨＆クラフトブランド（一例）

［キーメモリー］（鎌倉市）

鎌倉発のユニセックスブランド。親子3世代で着用できるようなデザインで 日々の生活をリラックスして過ごせるアイテムを鎌倉でデザイン・販売しています。

【お問い合わせ】1階 シーズン雑貨

［POWERSEED］（横浜市都筑区）

手描きトートバッグ（W27×H20×D10cm）33,000円

原画の質感や鮮やかな色彩をまとう、世界に一つの手描きトートバッグ。 持ち運べるアートでお出かけも楽しくなるかも。

【お問い合わせ】5階 婦人服

［HOLOHOLO BIYORI（ほろほろびより）］（厚木市）

コーヒー染トートバッグ 44,000円

厚木市に工房を構え、夫婦でものづくりを続けるブランドです。コーヒー 豆の運搬で使われた布製の袋をコーヒー染し、バッグに仕立てました。

経年変化を楽しむ天然染。唯一無二の風合いをお楽しみいただけます。

【お問い合わせ】7階 和洋食器

［シーサイドライフスタイル］(茅ヶ崎市)

「Chi-tan」アクアマリンネックレス ８,800円

「Chi-tan」ホタルガラスと水晶のピアス 3,300円

茅ヶ崎を拠点とするクリエイターが他にはない魅力ある作品を制作しています。

【お問い合わせ】5階 スポーツ・ゴルフ用品

スペシャルイベント

■LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWAスペシャルお笑いライブ

横浜にゆかりのあるお笑い芸人の方々によるお笑いライブを開催いたします。

■4月22日（水）

■8階 催会場内特設ステージ

（1）午前11時～ 横浜ヨコハマ

（2）午後1時～ スピーディーハンター

（3）午後3時～ がっつきたいか

※開始30分前より観覧席にご案内いたします。

■DJスクール＆ライブ

【DJ SHUN LIVE】

■4月24日（金）午前10時～午後5時

■8階 催会場内特設ステージ

横浜のクラブシーンを20年以上にわたり牽引し続けるDJ。各方面から高い評価を受け、現在はクラブのみならず、ラグジュアリーホテルやレストランなど、多様な空間で音楽の演出を

手がけています。

【AlphaTheta 横浜DJ Lab DJスクール】

■4月26日（日）午前11時／午後1時／午後3時

■8階 催会場内特設ステージ

参加費：無料

参加人数：各回6名

DJ機材に触れながら、DJプレイを体験できる講座を開催！ スクールの合間には、DJスクール生によるライブも開催いたします！

※4月20日（月）正午よりWEB予約受付開始いたします。

■トークショー

(C)YOKOHAMA FC SEAGULS

【ニッパツ横浜FCシーガルズトークショー】

なでしこリーグ1部で熱い戦いを繰り広げる「ニッパツ横浜FCシーガルズ」の選手達が、ピッチを飛び出しトークショーを開催！

ここでしか聞けないエピソードが満載です！

■4月25日（土）午後1時～1時30分

■8階 催会場

■定員：20名

■ご予約：不要

※参加選手は確定次第横浜高島屋公式X（@yokohama_tweb）にてお知らせいたします。

※当日のコンディションにより予告なく不参加・変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※開始30分前より観覧席にてご覧いただくことができます。

■コンサート

【横須賀・鎌倉の小学校によるコンサート】

お子様たちの演奏をお楽しみください。

■4月25日（土）

（1）午前10時30分～

横須賀学院小学校6年生によるハンドベルコンサート

（2）午後3時～

清泉小学校5年生による合唱

※各公演の演奏時間は約15分～30分程度を予定しております。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111