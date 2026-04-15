「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を大阪HEP FIVE 6階で開催決定★

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株式会社KThingS





大阪HEP FIVEにて、「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を開催します。


この機会をお見逃しなく！



●　開催日時について



・開催場所
大阪HEP FIVE 6階 むにゅぐるみパティオPOP UP STORE

・開催期間
2026年4月24日(金)～5月6日(水)

・営業時間
11:00~21:00



・チケット予約制


24日(金)・25日(土)・26日(日)の3日間チケット予約が必要となります。


11:00～14:00の間(20分毎20名の予約可能)


※上記予約状況次第では、予約対象日を追加する場合がございます。
予約対象時間以外はフリー入場を予定しております。




●　商品一覧











・お支払い方法
現金 / クレジット(タッチ可) / 銀聯 / バーコード・QR決済 / 電子マネー



●　ノベルティについて



購入特典もお楽しみいただけます。



【ノベルティ】配布条件


税込み3,000円お買上毎にメッセージカードを1枚
税込み5,000円以上お買上で1会計につき紙ショッパーを1枚プレゼント！



※レジでの精算を分けることはできません。


※レシートの合算不可となります。
※ご購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。


※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。





期間中、商品をお買い上げ毎に、ビニールショッパーを1枚プレゼントいたします。





※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。



<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売



【株式会社KThingSのオフィシャルX】


★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）
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