「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を大阪HEP FIVE 6階で開催決定★

株式会社KThingS



大阪HEP FIVEにて、「 忍たま乱太郎とらすかるばざーる！の段 」を開催します。

この機会をお見逃しなく！

● 開催日時について

・開催場所

大阪HEP FIVE 6階 むにゅぐるみパティオPOP UP STORE



・開催期間

2026年4月24日(金)～5月6日(水)



・営業時間

11:00~21:00

・チケット予約制

24日(金)・25日(土)・26日(日)の3日間チケット予約が必要となります。

11:00～14:00の間(20分毎20名の予約可能)

※上記予約状況次第では、予約対象日を追加する場合がございます。

予約対象時間以外はフリー入場を予定しております。

● 商品一覧

・お支払い方法

現金 / クレジット(タッチ可) / 銀聯 / バーコード・QR決済 / 電子マネー

● ノベルティについて

購入特典もお楽しみいただけます。

【ノベルティ】配布条件

税込み3,000円お買上毎にメッセージカードを1枚

税込み5,000円以上お買上で1会計につき紙ショッパーを1枚プレゼント！

※レジでの精算を分けることはできません。

※レシートの合算不可となります。

※ご購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※ノベルティはなくなり次第終了とさせていただきます。



期間中、商品をお買い上げ毎に、ビニールショッパーを1枚プレゼントいたします。



※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。





<本件に関するお問い合わせ先>

会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F

事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売

【株式会社KThingSのオフィシャルX】

★KThingS公式X https://twitter.com/KTS__official(https://x.com/KTS__official) （@KTS__official）

★KThingSアニメ・漫画X https://twitter.com/KTS__hobby(https://x.com/KTS__hobby) （@KTS__hobby）

★KThingSクリエイターズX https://twitter.com/KTS__creators(https://x.com/KTS__creators) （@KTS__creators）