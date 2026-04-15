(お知らせ)ダイナミックマッププラットフォーム代表の吉村が、松井証券の投資情報メディア　マネーサテライト「社長に聞く」に出演しました

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社:東京都渋谷区、以下「当社」) 代表取締役社長CEOの吉村 修一が、松井証券の投資情報メディア「マネーサテライト」にて配信されているインタビュー企画「社長に聞く」へ出演し、その動画が公開されました。

本動画では、当社の事業内容や成長戦略等について説明しております。ぜひご視聴ください。

■視聴方法

https://www.matsui.co.jp/money-satellite/movie/investment/venture/mv-20260415-c01.html

■動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」概要

マネーサテライトは、投資による資産形成をする全ての人の、豊かな人生・充実した未来に向けた資産運用をサポートするため、松井証券が運営する投資情報メディアです。株式投資、投資信託、FX（外国為替証拠金取引）による資産形成に関する情報をはじめ、マーケット情報や松井証券のサービスご利用時の操作方法まで、幅広い情報を動画コンテンツとして配信しています。これから投資を始める初心者から上級者まで、多くの方にお楽しみいただける情報発信を目指します。

https://www.matsui.co.jp/money-satellite/

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立: 2016年6月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 吉村 修一

事業内容: 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/