〈すべての本、すべての読書を応援するコラボグッズ〉編集者熱望の大型トート、こだわりの文庫カバーほか、寄藤文平 × 佐々木暁 ×株式会社竹尾 × 河出書房新社 オリジナルグッズの予約販売が本日スタート！

河出書房新社「河出書房新社 創業140周年」記念オリジナルグッズ6種類

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、2026年5月1日に創業140周年を迎えます。この節目を記念して、すべての本、すべての読書を応援するキャラクター「ふくろうさん」をモチーフに、「私たちが本当に欲しい＆届けたい」と思ったオリジナルグッズを制作、本日より「河出オンラインショップ」にて予約販売を開始いたします（5月以降、順次発送予定）。

一部書店、イベントでの販売も予定しております。詳細は弊社HP、SNS等で随時ご案内いたします。

河出オンラインショップ｜140周年記念オリジナルグッズページ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/b2cfbdd0bd.html

■「河出書房新社 創業140周年」記念オリジナルグッズは全6種類

140周年記念キャラクター「ふくろうさん」や記念ロゴを手がけるデザイナー・寄藤文平さん（文平銀座）とのコラボレーショングッズは、編集者・校正者ならずとも探し求める方多数の「編集者が一番欲しかったB4のゲラが入るトートバッグ」、さまざまなシーンで使える肩掛けサイズの「本を入れて出かけたくなるトートバッグ」、バッグインバッグとしてはもちろん贈り物にも重宝する「本を入れてプレゼントしたくなる巾着」の3種類。

どれも、私たちが本当に欲しい＆読者に届けて喜びを分かち合いたい、という思いから生まれたとびきりのアイテムです。

編集者が一番欲しかったB4のゲラが入るトートバッグ［トートバッグ（大）］

編集者や校正者なら一度は思ったことがある「B4のゲラが入る大きなトートバッグがあればなあ……」という願いにお応えしました。絵は寄藤文平さんによる描き下ろし。ダブルクリップで留められたゲラの深奥部、物語という森の中へ「ふくろうさん」に誘われます。

■コットン／ポリエステル・12オンス・シルクスクリーン印刷・約W470×H400×D145mm（船底）・オリジナルタグ＆ハトメ付き

■本体価格：3,300円（税抜）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/toteb4-140.html

本を入れて出かけたくなるトートバッグ［トートバッグ（中）］

「本を入れ、街に出よう！」と声高に唱えつつ、サブバッグとして最適なトートバッグをつくりました。こちらの絵も寄藤文平さんによる描き下ろし。「ふくろうさん」が必死にゲラと向かい合っています。

■コットン／ポリエステル・12オンス・シルクスクリーン印刷・約W345×H370×D110mm（船底）・オリジナルタグ＆ハトメ付き

■本体価格：2,800円（税抜）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/totea4-140.html

本を入れてプレゼントしたくなる巾着

「本を入れてプレゼントして欲しい」という願いを込めた巾着。開くまでは中が見えないように黒い生地を使用しました。白インクで刷られた本を静かに読む「ふくろうさん」がシブい。

■コットン100％・4オンス・シルクスクリーン印刷・W175×H260mm・オリジナルタグ付き

■本体価格：1,200円（税抜）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/purse-140.html

■株式会社竹尾 × 佐々木暁デザインの「かみ」グッズ

紙の専門商社・株式会社竹尾と、140周年企画として創刊された雑誌「スピン／spin」のデザイナー・佐々木暁さんがコラボレーションした特製アイテムは、「かみのめもちょう」（い）（ろ）（は）、「かみの文庫カバー（3枚セット）」、「かみのしおり（3枚セット）」の3種類。

たまらなく愛らしいパッケージ・カバーデザインにも「ふくろうさん」はしっかりマッチ。溢れ出る本と紙への愛が詰め込まれた、こだわりの「かみ」グッズが完成しました。

かみのめもちょう（い）（ろ）（は）

デザイン・紙のセレクトは佐々木暁さん。現在流通している紙や、惜しくも現在庫限りで終了となってしまう紙を選出しました。バリエーションは、それぞれ異なる手触りや色が楽しめる、（い）（ろ）（は）の３種類。

■サイズ：各90mm×90mm

■本体価格：各600円（税抜）

（い）https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/memo-140-1.html

（ろ）https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/memo-140-2.html

（は）https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/memo-140-3.html

かみの文庫カバー（3枚セット）

使用している紙は「ミランダ-FS」（「ばら」「あさぎ」「スノーホワイト」の3色）。赤・青・白３色の細かなガラスフレークにより、きらめく光沢を表現したファインペーパーです。天王星の第5衛星「ミランダ」から名付けられました。

■サイズ：各374mm×150mm

■本体価格：1,000円（3枚セット／税抜）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/140-cover.html

かみのしおり（3枚セット）

俵万智さん、穂村弘さんの短歌、創業140周年キャッチコピーを印刷した３種類の「しおり」です。使用している紙は、加熱型押しした部分が半透明になるユニークなファインペーパー「パチカ」。いろ紙と重ねると、半透明部分に色がうっすらと透けるのも魅力。柔らかく起毛したような表面と雪のような白さは、紙に触れる喜びをあらためて感じさせてくれます。

■サイズ：各40mm×105mm

■本体価格：1,000円（3枚セット／税抜）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/bookmark-140.html

「河出書房新社 創業140周年」記念オリジナルグッズのくわしい「お品書き」は下記特設ページをご覧ください。

「河出書房新社 創業140周年」記念オリジナルグッズ特設ページ

https://web.kawade.co.jp/sp140th_goods/

■神保町ブックフェスティバル、文学フリマ（東京42）で先行販売決定！

4月18日（土）、19日（日）の2日間開催される「春の神保町ブックフェスティバル」（河出書房新社ワゴン：Eブロック-北9）、5月4日（月・祝）に開催される「文学フリマ東京42」（河出書房新社ブース：ね-13～14）にて、 創業140周年記念オリジナルグッズの先行発売を行います。

やや汚れなどがありつつも、貴重な在庫僅少本がお得な価格でお買い求めいただける恒例「神保町ブックフェスティバル」が初の春開催。また、今回が初出店となる「文学フリマ東京42」では、6種類のグッズに加え、河出書房新社特製Tシャツを販売（さらに数量限定ですが、購入特典もご用意予定です）、「河出書房新社 創業140周年」記念ブックレット（非売品）も無料配布いたします。

どちらのイベントも数量限定、先着順での販売となります。ぜひこの機会をお見逃しなく。

○春の神保町ブックフェスティバル

日時：2026年4月18日（土）／4月19日（日）11:00～17:00

会場：神田すずらん通り／河出書房新社ワゴン：Eブロック-北9

営団地下鉄 半蔵門線／都営地下鉄 新宿線・三田線「神保町」駅から徒歩約30秒

https://osanpo-jimbo.com/info/6635305

○文学フリマ東京42

日時：2026年5月4日（月・祝）12:00～17:00（最終入場16:55）

会場：東京ビッグサイト 南1-4ホール／河出書房新社ブース：ね-13～14

東京臨海高速鉄道 りんかい線「国際展示場」駅から徒歩約10分

東京臨海新交通臨海線 ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅から徒歩約3分

https://bunfree.net/event/tokyo42/

これからもあらゆる本、あらゆる読書を応援します。

河出書房新社は「これまでも、これからも。本の窓から。」を合言葉に、本を開くよろこびと読書の魅力を伝えながら、本と読者との距離をもっと近づけられるよう日々努めてまいります。

オリジナルグッズはその取り組みのひとつです。これから一年間、本を読む人、読みたい人を応援する企画を続々とお届けします。どうぞお楽しみに。

○河出書房新社 創業140周年記念オリジナルグッズ特設ページ

https://web.kawade.co.jp/sp140th_goods/

○河出オンラインショップ｜140周年記念オリジナルグッズページ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kawade-onlineshop/b2cfbdd0bd.html

○河出書房新社 創業140周年記念特設ページ

https://web.kawade.co.jp/sp140th/