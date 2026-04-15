【稚内カントリークラブ】2026年度ゴルフシーズン開幕。5月1日（金）ゴルフコースオープン。

明海グループ株式会社

稚内カントリークラブ（所在地：北海道稚内市）は、2026年度ゴルフシーズンの営業開始日として、2026年5月1日（金）にゴルフコースをオープンいたします。

日本最北端に位置する本コースは、宗谷の雄大な自然に囲まれたロケーションと、戦略性に富んだコースレイアウトが特長です。長い冬を越え、待望のゴルフシーズンを迎えるにあたり、コースコンディションおよび各施設の整備を進め、万全の体制で皆さまをお迎えできる準備を整えております。

なお、シーズンインに先立ち、2026年4月18日（土）より練習場を先行オープンし、プレーに向けた調整やウォーミングアップにもご利用いただけます。

また、クラブハウス内レストランは2026年5月9日（土）にオープンし、土曜日・日曜日・祝日のみ営業とさせていただきます。

2026年度も、ここ稚内ならではの爽快なプレー体験をお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

◼️施設概要

・施設名：稚内カントリークラブ

・所在地：北海道稚内市

・コースオープン日：2026年5月1日（金）

・練習場オープン日：2026年4月18日（土）

・レストランオープン日：2026年5月9日（土）

※土曜日/日曜日/祝日のみ営業

◼️コースプレー スタート時間

・全日 8：00～

◼️コースプレー 料金

・会員 6,100円（税込）

・ビジター 平日：6,600円（税込）

土曜日/日曜日/祝日：7,600円（税込）

◼️2026年度 年次会員募集中

稚内カントリークラブでは、2026年度 年次会員を募集しております。

詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000165726.html

◼️練習場ボール貸出機 料金

・4/18（土）～5/31（日）

1カゴ30球：会員 200円

：ビジター 300円

・6/1（月）～

1カゴ30球：会員、ビジター共 一律300円

※なお、6/1（月）より、現在のコイン式から

プリペイドカード式へ変更させていただきます。

◼️お問い合わせ

稚内カントリークラブ TEL：0162-26-2821

公式サイト：https://wakkanai-cc.com/