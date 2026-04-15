韓国のメイクアップブランド「AGE20’S」から『ハニーオイルトゥフォーム』『ポアスケーリングパウダー』の2種類のクレンジング洗顔料が新登場！

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「AGE20’S」は、マヌカハニーを配合したオイルタイプの低刺激クレンジングオイルトゥフォーム『ハニーオイルトゥフォーム』、きめ細かいパウダーがふんわり泡に代わる『ポアスケーリングパウダー』の2種類のクレンジング洗顔料をQoo10公式ショップで2026年4月1日(水)より販売いたしました。

「AGE20’S 」は「Real Beauty, Real Results」をコンセプトに掲げる韓国のメイクアップブランドです。今回、はちみつのようななめらかなテクスチャーで、すっきりメイクを落とすオイルタイプのクレンジング洗顔料『ハニーオイルトゥフォーム』と、低刺激※1性酵素クレンジングパウダーでやさしく毛穴汚れをオフするきめ細かいパウダータイプのクレンジング洗顔料『ポアスケーリングパウダー』の2種類のクレンジング洗顔料がQoo10公式ショップに新たに登場いたしました。

『ハニーオイルトゥフォーム』と『ポアスケーリングパウダー』の2種を組み合わせることで、肌を労わりつつ、しっかり汚れをオフ。化粧ノリの良い毛穴レス肌を目指しませんか。

※1すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

商品概要

AGE20’S フィールライクハニー オイルトゥフォーム

200ml／ 2,990円（税込）

メイク落としから洗顔まで1本でできるダブル洗顔不要のワンステップのオイルトゥフォーム。

はちみつのような、なめらかなテクスチャーでメイクをすっきりと落とし、化粧ノリの良いしっとりとした潤う肌へ導きます。

＜POINT＞

・はちみつのようにメイクや汚れを溶かすハニーメルティング

もっちりなめらかなはちみつタイプのテクスチャーで、ローリングするときはクッションの役割をして肌と手の摩擦をゼロしつつ、メイクの残りもしっかり吸着して洗浄します。水に触れると素早く乳化し、泡へ変化することで、ベタつかない、さわやかな仕上がりに。

・マヌカハニーとヒアルロン酸で保湿力とプランプ効果を実現

マヌカハニーが肌に水分を補給し荒れた肌のキメをケアすることでなめらかなはちみつ肌を実現し、11重ヒアルロン酸※2が肌を保湿して洗顔直後にもしっとりとしたうるおいを与えます。

※2 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸クロスポリマー-２-Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿成分）

・低刺激※¹で敏感肌・ニキビ肌にも

敏感肌を対象にしたパッチテスト済みで肌に負担のかからない洗顔料です。

※1すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

AGE20’S ポアスケーリングエンザイムクレンジングパウダー

60g／2,990円（税込）

メイクの際に毛穴に詰まった汚れや角栓をやさしく落とす、

肌への負担がない毛穴ケアが欲しい方におすすめのパウダータイプの酵素洗顔料。

水とパウダーの量を調整することによって、テクスチャーを変えることで、その日の肌の調子に対応します。

＜POINT＞

・溶かして、きれいにして、毛穴レス肌へ

3種類の酵素成分※3で毛穴に溜まった皮脂を軟化します。

マイクロクレイ成分※ 4で残った老廃物を吸着し、3種のヒアルロン酸で保湿・鎮静して洗顔直後でもなめらかで心地よい毛穴レス肌をつくります

※3 パパイン・ブロメライン・プロテアーゼ（洗浄補助成分）

※4 カナダコロイド性クレイ（吸着成分）

・水の量によって調整できるポアスケーリングのレベル

パウダーと水の比率を調整することで、お好みのテクスチャーに調整することができます。これによって多様な肌悩みに対応できます。

・低刺激*性酵素クレンジングパウダー

敏感肌を対象にしたパッチテスト済み*で肌に負担のかからない洗顔料です。

※すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。

「AGE20’S」について

自分なりの美しさを表現する、韓国発のビューティーブランド

「AGE20’S」は「Real Beauty, Real Results」をブランドスローガンに掲げ、メイクアップアイテムを展開する韓国ブランドです。

自分らしく生き始める“20’S”は、自分らしく美しい自分を表現していく「はじまりのタイミング」。「AGE20’S」はスキンケアとメイクアップを融合させた商品展開によって、20代に限らず、全ての人がリアルな美しさを自分なりに表現できるようにサポートします。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/(https://www.aekyung.co.kr/)

AGE20’S公式インスタグラム：https://www.instagram.com/age20s_jp/(https://www.instagram.com/age20s_jp/)

AGE20’S公式X：https://x.com/age20s_jp(https://x.com/age20s_jp)