「ブラックロゴカラー」発売！
ブリッド株式会社
ZETAIV（ジータフォー）
- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル
- 難燃生地
- 日本製
- 保安基準適合モデル
- FIA規格取得モデル
- 重量：約7.4kg（参考数値）
適合シートレール：FO、FB、FK、FG、IG、FT、LG、LF、FX（車種によりタイプ設定が異なります）
STRADIAIII（ストラディアスリー）
- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル
- 難燃生地
- 日本製
- 保安基準適合モデル
- FIA規格取得モデル
- 重量：約14kg（参考数値）
適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）
GIASIII（ガイアススリー）
- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル
- 難燃生地
- 日本製
- 保安基準適合モデル
- FIA規格取得モデル
- 重量：約14kg（参考数値）
- 適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）
ZETAIV・FRP製シルバーシェル・ブラックロゴ（HA1HSF）
GIASIII・FRP製シルバーシェル・スタンダードクッション・ブラックロゴ（G61HSF）
STRADIAIII・FRP製シルバーシェル・スタンダードクッション・ブラックロゴ（G72HSF）
品番価格一覧表
BRIDE
BRIDEとは...
ブリッド株式会社（愛知県東海市、代表取締役社長：高瀬嶺生）は、「ZETAIV（ジータフォー）」「STRADIAIII（ストラディアスリー）」「GIASIII（ガイアススリー）」に新色ブラックロゴを追加。2026年4月15日より受注開始いたします。
本製品は、全国のBRIDE取扱店にてご注文いただけます。
本製品の仕様
ZETAIV（ジータフォー）
- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル
- 難燃生地
- 日本製
- 保安基準適合モデル
- FIA規格取得モデル
- 重量：約7.4kg（参考数値）
適合シートレール：FO、FB、FK、FG、IG、FT、LG、LF、FX（車種によりタイプ設定が異なります）
STRADIAIII（ストラディアスリー）
- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル
- 難燃生地
- 日本製
- 保安基準適合モデル
- FIA規格取得モデル
- 重量：約14kg（参考数値）
適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）
GIASIII（ガイアススリー）
- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル
- 難燃生地
- 日本製
- 保安基準適合モデル
- FIA規格取得モデル
- 重量：約14kg（参考数値）
- 適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）
ZETAIV・FRP製シルバーシェル・ブラックロゴ（HA1HSF）
GIASIII・FRP製シルバーシェル・スタンダードクッション・ブラックロゴ（G61HSF）
STRADIAIII・FRP製シルバーシェル・スタンダードクッション・ブラックロゴ（G72HSF）
品番価格一覧表
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BRIDE
BRIDEとは...
設立：1981年、資本金：3,000万円、社員数：20名、売上高：約15億円 45年間、大勢や流行に流されず、自動車レース用シートの基盤を徹底的に追求、年間1万2千脚を供給し、国内ではトップ、世界でも五指に入るスポーツシートメーカー。レース用だけではなく乗用車・トラック・船舶や公共施設など広い分野へ進出をはかる。