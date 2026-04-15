「ブラックロゴカラー」発売！

ブリッド株式会社

ブリッド株式会社（愛知県東海市、代表取締役社長：高瀬嶺生）は、「ZETAIV（ジータフォー）」「STRADIAIII（ストラディアスリー）」「GIASIII（ガイアススリー）」に新色ブラックロゴを追加。2026年4月15日より受注開始いたします。

本製品は、全国のBRIDE取扱店にてご注文いただけます。

本製品の仕様

ZETAIV（ジータフォー）- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル- 難燃生地- 日本製- 保安基準適合モデル- FIA規格取得モデル- 重量：約7.4kg（参考数値）適合シートレール：FO、FB、FK、FG、IG、FT、LG、LF、FX（車種によりタイプ設定が異なります）STRADIAIII（ストラディアスリー）- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル- 難燃生地- 日本製- 保安基準適合モデル- FIA規格取得モデル- 重量：約14kg（参考数値）適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）GIASIII（ガイアススリー）- FRP製シルバーシェル／カーボン製シェル- 難燃生地- 日本製- 保安基準適合モデル- FIA規格取得モデル- 重量：約14kg（参考数値）- 適合シートレール：RO、RB、RK、LR（車種によりタイプ設定が異なります）

品番価格一覧表

ZETAIV・FRP製シルバーシェル・ブラックロゴ（HA1HSF）GIASIII・FRP製シルバーシェル・スタンダードクッション・ブラックロゴ（G61HSF）STRADIAIII・FRP製シルバーシェル・スタンダードクッション・ブラックロゴ（G72HSF）品番価格一覧表

BRIDEBRIDEとは...

設立：1981年、資本金：3,000万円、社員数：20名、売上高：約15億円 45年間、大勢や流行に流されず、自動車レース用シートの基盤を徹底的に追求、年間1万2千脚を供給し、国内ではトップ、世界でも五指に入るスポーツシートメーカー。レース用だけではなく乗用車・トラック・船舶や公共施設など広い分野へ進出をはかる。