SNSで大バズり中！パートナーとシェアするラブチョコレート「toriko（トリコ）」が7社限定の販売パートナー募集開始！

C-position株式会社

男女でシェアできるラブチョコ「toriko love chocolate（トリコラブチョコレート）」を運営するC-position株式会社（本社：渋谷区）は、卸販売の解禁に伴い7社限定で販売パートナーの募集を開始します。

toriko（トリコ）とは？

「Love over AI 代替されない愛を大切に」をブランドミッションとする日本初（※自社調べ）の男女でシェアできるラブチョコレートです。

ITの発達によるDX化やAIの進化など益々「オンライン」による文化が発達してきている現代だからこそ、「オフライン」の人の繋がりやコミュニティ、人間関係の価値が再定義されます。「人を愛する気持ち」や「思いやり」といった愛は何にも代替されない感情であり、大切にし続けてほしい、という願いを込めています。

【販売パートナー】について

卸販売の解禁に伴って、全国にtorikoブランドを広めるパートナー様の募集を開始致します。

第一次募集として【限定7社】とさせて頂きます。

※定員を超える応募があった場合、社内審査基準による選考による選定とさせて頂きます。

あらかじめご了承ください。

【販売パートナー条件】

1，オフラインでの販売に限ります（ECやオンライン販売は禁止となります）

2，値下げ販売の禁止（「値段を下げれば、売れる」という安易な考えの方はお断りさせて頂きます）

3，人の「出会い」を大切にできる方（出会いのきっかけになるブランドです）

応募希望の方は以下のフォームまでご連絡お願いいたします。

応募フォーム(https://forms.gle/t9z7AwhCoUQ7WXVP7)

卸店舗拡大中！

torikoトリコの導入店舗が拡大しています。小売店、飲食店、BAR、ナイトクラブ、バラエティショップと幅広い店舗様にご導入頂いております。

お取り扱い、コラボ希望などお気軽にご相談ください！

ドンキホーテ29店舗

MEGAドン・キホーテ 渋谷本店、ドン・キホーテ 秋葉原店、ドン・キホーテ 道頓堀御堂筋店

MEGAドン・キホーテ 札幌狸小路本店、ドン・キホーテ 新宿歌舞伎町店、ドン・キホーテ 道頓堀店、ドン・キホーテ 中洲店、ドン・キホーテ 伊勢佐木町店、ドン・キホーテ 銀座本館、ドン・キホーテ 五反田東口店、ドン・キホーテ 池袋駅西口店、ドン・キホーテ 栄本店、ドン・キホーテ 新宿東南口店、ドン・キホーテ 梅田本店、ドン・キホーテ 六本木店、ドン・キホーテ なんば千日前店、ドン・キホーテ 福岡天神本店、ドン・キホーテ 新宿店、ドン・キホーテ 浅草店、ドン・キホーテ 横浜西口店、ドン・キホーテ 池袋東口駅前店、ドン・キホーテ 広島八丁堀店、ドン・キホーテ 四条河原町店、ドン・キホーテ 晩翠通り店、ピカソ 川崎銀柳街店、ドン・キホーテ 鷺谷店、ドン・キホーテ 上野店、ドン・キホーテ 蒲田駅前店、ドン・キホーテ 仙台駅西口本店、ドン・キホーテ あべの天王寺駅前店、ドン・キホーテ すすきの店

会社概要

会社名：C-position株式会社

本社：東京都渋谷区宇田川町3-7ヒューリック渋谷公園通りビル5F-5

設立：2021年6月

事業内容：torikoの企画販売、PR事業

ブランドページ：https://torikolove.jp/

お問合せ先：info@torikolove.jp