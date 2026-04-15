【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】4月9日（木）～4月15日（水）に15作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は4月9日（木）～4月15日（水）に新しく配信を開始した15作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

・4月9日（木）リリース

■配信アルバム：『Prhythmatic Garage』

■クリエイター：On Prism Records ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5542(https://karent.jp/album/5542)

音楽サークル・On Prism Recordsによる“キラキラ×Garage”コンピ！

8名のクリエイターによる個性豊かなお洒落チューンをぜひお聴き逃しなく！

■配信アルバム：『STUDY WITH MIKU part 5』

■クリエイター：STUDY WITH MIKU

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5553(https://karent.jp/album/5553)

様々な年代の人気ボーカロイド楽曲を収録した大好評シリーズ最新作。

第四弾から引き続き今回もボサノバアレンジ！

勉強や作業に集中したい時や、家でリラックスしたい時のBGMにぴったりです。

・4月10日（金）リリース

■配信アルバム：『NECESSARY』

■クリエイター：テラ小室P ／ ボーカル：小春六花

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5543(https://karent.jp/album/5543)

ポップやロック、バラードなど小春六花歌唱のシンセチューン・アルバム。

クローザーの余韻までこだわりを感じる10トラック入りです。

■配信アルバム：『metronome dome』

■クリエイター：snarewaves ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5545(https://karent.jp/album/5545)

ローテンポにとびきりノイジー＆エッジーなサウンドを使ったトラック。

歪んだ音の重なり合いで組み立てる独自の世界観に注目です。

■配信アルバム：『Garakuta Archives Vol.2』

■クリエイター：No.D ／ ボーカル：巡音ルカ、初音ミク、フリモメン、鏡音リン、AIきりたん、がくっぽいど、星界、MEIKO、猫村いろは

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5546(https://karent.jp/album/5546)

活動18年の軌跡を詰め込んだアルバム「Garakuta Archives」の第2弾。

『巡姫舞踊曲』最新リマスターや『Particles』など13曲を収録しています。

■配信アルバム：『Millennia』

■クリエイター：EMIRI ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5548(https://karent.jp/album/5548)

過去・現在・未来、何千年先だって絶対的存在！

アメリカ在住のクリエイター・EMIRIさんによる強気でキャッチーなポップチューンです。

■配信アルバム：『Self-Destructive Girl』

■クリエイター：EMIRI ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5549(https://karent.jp/album/5549)

繰り返し愛と恋に傷つき続け、自壊していく少女の物語。

リフレインするキーフレーズが印象的な病みポップ・パンクナンバーです。

・4月15日（水）リリース

■配信アルバム：『スケッチ』

■クリエイター：シロクマ消しゴム ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5552(https://karent.jp/album/5552)

「初音ミク V6」記念 歌声デモンストレーション『Aoi』のフル版と『スケッチ』を収録。

“創作”への思いがサウンドに込められています。

■配信アルバム：『明晰夢』

■クリエイター：せきこみごはん ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5555

ダウナーなジャズからストリングス×エレキギター、エモーショナルなピアノと、転換の連続にせきこみごはんさんの新境地を感じる曲です。

■配信アルバム：『ゼラ』

■クリエイター：フユウ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5556

狂乱するようなハイテンポのピアノに乗せて展開するゴシック・メタル。

蝕み、壊すような狂おしい愛を毒気たっぷりに表現します。

■配信アルバム：『キラキラハッピーハニーデイズ』

■クリエイター：キッドP ／ ボーカル：KAITO、キッド

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5558

最愛の人と過ごす1日にとびきりのラブ＆ハッピーがあふれ出す、明るく甘いポップソング。

KAITO歌唱版とセルフカバー版を収録しています。

【クリエイターコメント】

今持ってるキッドPの全力で制作致しました。

■配信アルバム：『捲土唱来』

■クリエイター：アンメルツP ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5559

ツインボーカルとともに激しくかき鳴らされるハイテンポ・ロックナンバー。

出会いと挑戦をテーマにした冒険ファンタジー風楽曲です。

■配信アルバム：『Reincarnation 2』

■クリエイター：てぃあら ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5560

てぃあらさんの5thアルバム。

荘厳な英語歌詞で歌う表題曲で始まり、表現豊かなボーカルが響く15曲を収録した大ボリュームの1枚です。

【クリエイターコメント】

Reincarnation（輪廻転生）をテーマにアルバムメイン曲【恋獄 -RENGOKU-】を含む新曲7曲と要望のあった1stアルバム【TIARA】より生まれ変わった楽曲等を含めた全15曲を収録。

とても聴き応えのあるアルバに仕上がりましたので是非聴いてみてください。

■配信アルバム：『星図のユーフォリア』

■クリエイター：As'257G ／ ボーカル：IA

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5562

宇宙、星空をテーマにしたIA歌唱楽曲5作品を収録。

穏やかな旋律と雄大な星々の世界に切ない思いを託す、バラードソングEPです。

【クリエイターコメント】

IAによる宇宙をテーマにした歌など。形のない指針を頼りに進む、静かな航海。縛られることなく、揺らぐ心さえも意味へと変えて、自分自身の感覚を頼りに未来を選び取っていく。内面から始まる新たな出航の物語。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■配信アルバム：『光線歌/アクセラレイト』

■アーティスト：Vivid BAD SQUAD

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5534

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の実力派ストリートユニット・Vivid BAD SQUADの12th Singleが配信開始！

Guianoさんによる『光線歌』、吉田夜世さんによる『アクセラレイト』の2曲のセカイver.を収録しています。

※『光線歌/アクセラレイト』をご紹介いただく際は、クレジット＜(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM＞の明記をお願いいたします。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/