MMORPG『HIT : The World』 2周年記念アップデートを実施！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、PCおよびモバイル向けに提供中のMMORPG『HIT : The World』において、2026年4月15日（水）、サービス開始2周年を記念したアップデートを実施いたしました。

2周年特設サイト :https://hittheworld.nexon.com/campaign/second_anniversary

おかげさまで『HIT : The World』は、2026年4月17日でサービス開始から2年を迎えます。これを記念した本アップデートでは、新規職業「洋弓銃（クロスボウ）」の実装をはじめ、2種類の新たなエリア、ボスの追加、キャラクターを一気に成長できるハイパーブーストサーバーのオープンなど様々なコンテンツアップデートを実施しました。さらに、歌手・椎名慶治さんが歌うテーマ曲「Let's HIT」の2周年記念アレンジバージョンも公開され、本日よりゲーム内でもお聞きいただけるようになりました。

本アップデートに関する概要については、下記をご参照ください。

▼アップデート情報▼

■新職業「洋弓銃（クロスボウ）」実装

新規職業「洋弓銃」を実装しました。「洋弓銃」は、本作初となる2つの戦闘スタイルを切り替えて戦うことができる遠距離クラスです。通常時は、広範囲の敵に素早くダメージを与え、ボルトスキルによって様々なバフ・デバフ効果を付与します。一方、バーストスタンスでは、攻撃力や命中、射程距離などが上昇し、攻撃回数を重ねるほど強力なダメージを与えることができます。

■新規エリア/ボス追加

アドバンエリア内に新規エリア「ナスルンアリーナ」、「懲罰の痕跡」を追加しました。また、エリア追加に伴い、新規ボス「サヤバルン」、「タヒラドゥン」を追加しました。

▼イベント▼

ナスルンアリーナ懲罰の痕跡サヤバルンタヒラドゥン

■2周年ログインボード

最大30日間のログインで、「2周年ロイヤルクラスクーポン」や「2周年ロイヤルペットクーポン」、「2周年武器復旧チケット」などの豪華報酬がもらえるログインイベントを開催します。さらに、期間中は毎日「伝説のコイン」をデイリー報酬として獲得できます。「伝説のコイン」を一定数集めると、イベントショップにて伝説クラスもしくはペットを確定で入手できる召喚チケットと交換することができます。

＜イベント期間＞ 2026年4月15日（水） ～ 2026年5月27日（水）メンテナンス前

また、2周年を記念して、伝説クラス・ペットが確定で入手できる召喚チケットの特別プレゼントや、新規・復帰プレイヤー向けのログインボードイベントなどもあわせて開催中です。ぜひ期間内にゲームにログインして、豪華報酬をお受け取りください！

■ハイパーブーストサーバーオープン

通常のサーバーよりも早くキャラクターを育成できる「ハイパーブーストサーバー」を期間限定でオープンしました。最大85レベルまで成長可能な本サーバーでは、レベル区間ごとに獲得経験値が大幅に増加し、最大で1,200％経験値ボーナスを受けることができます。また、経験値ボーナス以外にも、ドロップ率や獲得ゴールド量、採集の報酬が増加するHOT TIMEも適用されています。ハイパーブーストサーバーでキャラクターを一気に成長させましょう！

※期間限定サーバーのため、キャラクター育成後指定期間内に一般サーバーへ移転する必要があります。期間を終了しますと、サーバー内のキャラクターはすべて削除されますので、あらかじめご注意ください。

＜ブーストサーバー運用期間＞ 2026年4月15日（水）～2026年7月8日（水）メンテナンス前まで

＜移転期間＞ 2026年7月1日（水）～2026年7月7日（火）毎日20:00～23:59

■ラインヴァントの聖殿 シーズン2

レベル80以上のキャラクターが参加できる、サーバー対抗戦コンテンツ「ラインヴァントの聖殿」シーズン2が開幕しました。本コンテンツは、1つのリーグのなかに、8つのサーバーが集まり、全4ステージで構成されたダンジョンをサーバーごとで競争しながら進めていきます。最終ステージに待ち構えるボスを討伐すると、主な戦利品として「太初の伝説アクセサリー選択ボックス」や「精製された覚醒のオーラ」などの報酬を獲得することができます。

■ボス大連続討伐イベント

ゲーム内で専用チケットを獲得し、イベント特設ページでボスモンスターを倒しましょう。イベントでは、3人のサポートキャラクターの中から、1人を選択して一緒に戦うことができます。ボスモンスターを見事討伐すると次のステージへ進むことができ、到達した階数に応じて報酬を獲得可能です。最終ステージの21階層をクリアすると、最終報酬として「伝説挑戦クラスVIII/ペットVII選択召喚チケット」を受け取ることができます。

＜イベント期間＞ 2026年4月15日（水） ～ 2026年5月6日（水）23:59まで

＜チケット販売期間＞ 2026年4月15日（水） ～ 2026年4月30日（木）23:59まで

※本イベントはWEBイベントになります。下記の専用サイトにアクセスし、お楽しみください。

URL：https://hittheworld.nexon.com/campaign/bossdefeat

▼テーマ曲「Let’s HIT」アレンジバージョン公開▼

本作のテーマ曲である、歌手・椎名慶治さんが歌う「Let's HIT」の2周年記念アレンジバージョン「Let's HIT Second Flush」が公開されました。“Second Flush”とは、もともと紅茶や日本茶の「2番目の芽吹き」という意味があり、2周年を迎え、これからますます発展していく本作の姿に重ねて付けていただきました。

アレンジバージョンでは、ブラスバンドが加わり、より迫力ある楽曲に仕上がっております。ゲーム内のタイトル画面およびコンテンツ「聖物占領戦」内でもお聞きいただけますので、ぜひそのサウンドをお確かめください。

2nd Anniversary PV：https://www.youtube.com/watch?v=PhbZlAL6LGg(https://www.youtube.com/watch?v=PhbZlAL6LGg)

【椎名慶治さん プロフィール】

1975年12月30日生まれ。1998年SURFACEのボーカリストとして「それじゃあバイバイ」でデビュー。人気ドラマ「ショムニ」「お水の花道」や、人気アニメ「守って守護月天！」「D.Gray-man」や「NARUTO」等、幅広いジャンルのテーマソングを歌う。2010年6月13日、東京国際フォーラム・ホールA公演にてSURFACEは解散。2010年11月10日、ミニアルバム「I」でソロデビュー。2011年6月8日の1stフルアルバム「RABBIT-MAN」にてソロ本格始動。ソロ活動と平行してAstronauts（May’n ＆ 椎名慶治）では、仮面ライダーフォーゼのエンディングテーマを歌い、さらにタッキー＆翼への作詞提供、高橋まこと（ex:BOØWY）氏率いるバンド「JET SET BOYS」のボーカルとしても活動、など、活動の幅は多岐にわたる。デビュー20周年を迎えた2018年5月27日に東京・豊洲PITにてSURFACEは再始動。

▼販売物▼

■新コスチューム「メイドコスチューム」

2周年を記念した新規コスチューム「メイドコスチューム」を期間限定で販売開始しました。

＜コスチューム一例＞

【『HIT : The World』について】

『HIT : The World』は、全世界累計2,500万DLを突破した「HIT」の世界観を継承し制作された、PCおよびモバイル向け新作MMORPGです。本作では、「HIT」ならではの世界観を継承しつつ、グレードアップした高品質なグラフィックで大規模なバトルや重厚な成長ストーリーをお楽しみいただけます。

▼ゲームリリースと同時に繰り広げられる壮大な攻城戦！

すべてのプレイヤーが参加できるこの大規模戦で、ギルドの名誉をかけて勝利を掴み取りましょう。最強のギルドになるのは一体どこか！？戦場に飛び込み新しい歴史を作ろう！

▼あなたの手で世界のルールを定める調整者の祭壇！

みんなと報酬を共有するか、それとも激しい競争を通じて独占するかを投票で決着！あなたの戦略的な決断で、物語を綴りましょう！

▼共闘で得る連帯感！

一人では倒せない強力なフィールドボスや、時折現れるエデンの変異体。仲間と力を合わせて彼らを打ち倒しましょう！

▼魅力的な戦闘クラスが織りなす戦略！

武器を扱うクラスごとに独自の個性と相性の関係があります。これにより、成長の楽しさと激しい戦いの様々な側面を体験できます。あなただけの戦略と技術で戦いに臨みましょう！

【『NEXONダイレクト支払い』の対応開始】

『HIT : The World』では、PC版から直接決済が可能な『NEXONダイレクト支払い』が実装されます。

購入の際にお得な特典が獲得できますので、PC版をご利用の方は是非ご活用ください。

【タイトル概要】

◇タイトル名：HIT : The World

◇料金体系：基本プレイ無料（アイテム課金制）

◇提供プラットフォーム：PC / iOS / Android

◇公式サイト：https://hittheworld.nexon.com/

◇公式 X：https://twitter.com/htw_nxj

◇公式 YouTube：https://www.youtube.com/@HITTheWorld_official

◇コピーライト表記：(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はすべてイメージになります。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。