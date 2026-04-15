freee、在庫管理から会計までをシームレス化する「freee在庫管理」を提供開始

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、在庫管理から会計までをシームレス化する「freee在庫管理」の提供を開始しました。

■グループジョインに伴い、「ロジクラ」を本日より「freee在庫管理」として提供

freeeは、完全子会社としてfreeeにグループジョイン（※1）した株式会社ロジクラが提供する在庫管理ソフト「ロジクラ」をグループジョインに伴い、本日より「freee在庫管理」として提供を開始します。

スモールビジネスにおいて、在庫は資産でありながらアナログでの管理がいまだに多い状況で、現場での数え間違いや入力漏れの発生により、結果として決算の遅延やキャッシュフローの悪化を多く招いています。

「freee在庫管理」では、現場のオペレーションであるモノの動きが、最終的に経営データであるお金の動きへと自動でつながる世界の実現に向け、強固な在庫管理基盤を提供します。まずは現場の在庫管理のデジタル化を支援し、今後はfreee会計とのシームレスな仕訳連携機能などを順次アップデートしていく予定です。



（※1）株式会社ロジクラがfreeeの完全子会社としてグループジョイン：https://corp.freee.co.jp/news/20260318freee_logikura.html

■「freee在庫管理」の特徴

スマートフォンがハンディに！初期コストを抑えて即日DX

専用端末不要で手持ちのスマートフォンが検品機になり、導入したその日から誰でもミスなく現場作業を効率化できます。

「出荷ミスゼロ」へ。バーコード検品による徹底した精度管理

AI機能やバーコードスキャンにより「探す・数える」の手間を排除し、目視頼みの誤出荷を物理的に防いで顧客信頼度を最大化します。

EC併売の自動操縦。Shopify等との強力な在庫同期

売れた瞬間に在庫が全チャネルで自動更新されるため、手入力の転記ミスや売り越しリスクを解消し、攻めの店舗運営を実現します。

freee在庫管理：https://www.freee.co.jp/inventory-management/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。