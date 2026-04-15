ハイパーオートメーションツール「Yoom」が電子署名APIサービス「ONEデジAPI」とAPI連携開始

Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、リーテックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小倉隆志）が提供する電子署名APIサービスの「ONEデジAPI」とAPI連携を開始しました。

■本サービスの連携ポイント

ONEデジAPIは、システム連携対応の電子署名APIです。今回のAPI連携によりYoomが連携している700種以上の業務アプリと連携して電子契約に関わるあらゆる業務フローを自動化することができます。紙のやりとりをなくすだけでなく、これまで人間が手動で対応していた業務を自動化することで日々の事務作業をさらに楽にします。

Yoomの連携アプリ一覧 :https://lp.yoom.fun/apps

■連携により実現が可能となる業務

・定期的に署名済みファイルを取得してファイル管理ツールにアップする

毎日、前日の署名済みファイルを取得してGoogleDriveなどのファイル管理ツールにアップすることが可能です。さらにアレンジとして、その後、Chatworkなどのチャットツールにファイル付きで通知することが可能です。

・フォーム等の回答をONEデジAPIの署名者リストへ自動登録する

GoogleフォームやYoomフォームから送ったら、回答を元にONEデジAPIの署名者リストへ自動登録することが可能です。

■ONEデジAPIとは

「ONEデジAPI」は、デジタル上の書類にまつわる「信頼性」や「事務負担」のお困りごとを解消するAPIです。単なる機能追加に留まらず、自社サービスの付加価値を高め、新規 獲得や単価アップといった売上向上に繋げるためのご提案も可能です。

■Yoomとは

サービスサイト :https://le-techs.com/lp/onedigi-api

「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

サービスサイト :https://lp.yoom.fun/