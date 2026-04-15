2027年以降の Vectorworks 製品について

ベクターワークスジャパン株式会社

デザインおよびBIMソフトウェアのプロバイダであるVectorworks, Inc.の日本法人ベクターワークスジャパン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：横田貴史）は、2026年末をもって、「Vectorworks スタンドアロン版 永続ライセンス」の販売およびスタンドアロン版 永続ライセンス向けの「バージョンアップサービス」と年間保守サービス「Vectorworks Service Select（以下、Service Select）」の新規契約、追加契約の受付を終了することを発表しました。

2026年末 提供終了製品・サービス

・Vectorworks スタンドアロン版 永続ライセンス

・Vectorworks スタンドアロン版 永続ライセンス向け バージョンアップサービス

・Vectorworks スタンドアロン版 永続ライセンス向け Service Select 新規契約/追加契約

2027年以降の提供製品・サービス

・Vectorworks スタンドアロン版 永続ライセンス向け Service Select 更新契約 ※1

・Vectorworks サブスクリプションライセンス 年間・月間ライセンス（スタンドアロン版）

・Vectorworks ネットワーク版 永続ライセンス ※2

・Vectorworks ネットワーク版 永続ライセンス向け バージョンアップサービス

・Vectorworks ネットワーク版 永続ライセンス向け Service Select 新規契約/追加契約

・Vectorworks ネットワーク版 永続ライセンス向け Service Select 更新契約

今後のスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149484/table/44_1_f352a3ef02b9802ed4bd294eb6a38116.jpg?v=202604151051 ]

※1：2027年以降にService Select 契約者様向けのサブスクリプションプラン切換キャンペーンを実施予定です。詳細は決定次第ご案内します。

※2：ネットワーク版 サブスクリプションライセンスの詳細は決定次第ご案内します。

Vectorworks スタンドアロン版 永続ライセンスおよびService Select をご愛顧いただいておりますお客様に深く御礼申し上げます。

今後も Vectorworks ユーザーのみなさまが効率的で充実したデザインワークができるよう、より柔軟で持続的なライセンス運用とサービスの提供を目指し、より高品質な製品およびサポートをお届けしてまいります。引き続きVectorworks製品をご愛用賜りますようお願い申し上げます。

Vectorworks, Inc.について

Vectorworks, Inc.(https://www.vectorworks.net/en-US)は、世界85カ国の建築、ランドスケープ、デザイン、エンタテインメント業界にサービスを提供する、受賞歴のある、デザインおよびBIMソフトウェアプロバイダです。世界中のプロフェッショナルがMacおよびWindows上でVectorworksを用いて、次世代のデザインを創造し、繋がり、影響を与えています。1985年以来、デザイナーとともに構築することを念頭に、Vectorworksソフトウェアは、あなたの想像力をどこまでも思い通りに導いていきます。メリーランド州コロンビアに本社を置き、イギリス、カナダ、オーストラリア、そして日本にオフィスを構えるVectorworks, Inc.は、Nemetschek グループ(https://www.nemetschek.com/en)の一員です。限界のないデザインを学ぶには、vectorworks.net(https://www.vectorworks.net/en-US)をご覧いただくか、@Vectorworks をフォローしてください。

ベクターワークスジャパンについて

ベクターワークスジャパン株式会社(https://www.vectorworks.net)はVectorworksシリーズをはじめとする、デザインおよびBIMソフトウェアプロバイダであるVectorworks, Inc.の日本法人です。2024年にNemetschek グループの一員となり、建築、インテリア・内装、都市計画、造園、エンタテインメントなどの幅広い分野で、デザイナーの想いを形にする設計環境の提供と支援を続けています。

ベクターワークスジャパン株式会社

https://www.vectorworks.net

プレス関係者のお問い合わせ先

広報・メディア掲載に関するお問い合わせは、ベクターワークスジャパン マーケティングプロモーション部までご連絡ください。publicrelations@vectorworks.co.jp

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、ベクターワークスジャパン 営業部までご連絡ください。https://www.vectorworks.net/ja-JP/company/contacts