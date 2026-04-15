株式会社White Crowと九電ドローンサービス株式会社が連携してドローンショーを提供します

株式会社White Crow

株式会社White Crow（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役：堀内 亜弥、以下「White Crow」）と九電ドローンサービス株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：本田 健一、以下「九電ドローンサービス」）は、2026年4月1日、ドローンショーの協業に関する基本契約書（以下、本協業）を締結しました。

今後、両社は本協業を通じて、ドローンショーをはじめとする新たなドローン活用の可能性を広げ、社会に感動と価値を提供してまいります。

■ 本協業の背景

近年、ドローンはインフラ点検や測量などの産業分野に加え、イベント・観光・地域活性化といった分野においても新たな価値を生み出す技術として注目されています。特にドローンショーは、環境負荷が少なく、演出の自由度が高い次世代のエンターテインメントとして、自治体や企業イベントを中心に需要が拡大しています。

こうした背景のもと、九電グループでドローン・ロボットを活用した点検・測量・空撮など幅広い分野で実績を有する九電ドローンサービスとドローンショーを主軸に事業を展開するWhite Crowが連携することで、九州エリアを中心としたドローンショーに関する営業および提供体制の強化を目的に、本協業に至りました。

■ 協業の目的および内容

本協業では、九電ドローンサービスが持つ九州エリアを中心としたお客さまとのネットワークと、White Crowが持つドローンショーの企画・演出・運営ノウハウを相互に活用し、以下の取組みを実施してまいります。

- ドローンショーに関する営業活動の相互支援- ドローンショーの共同制作および実施体制の構築- ドローンショーを通じた地域活性化・観光施策・企業プロモーション等の共同提案White Crowが過去実施したドローンショーの様子１.White Crowが過去実施したドローンショーの様子２.

ドローンショーについてのご相談.お問い合わせは、お気軽にWhite Crowまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://wh-crow.co.jp/contact/

■ 九電ドローンサービス株式会社について

2024年４月設立。九州電力株式会社の社内設備点検でドローン・ロボットの活用に取り組み、豊富な機体とオペレータを保有。今後は全国の地域社会の課題解決に貢献していくため、従来のサービスメニュー（※以下主なサービスメニューのとおり）に加え、新たな点検・測量サービスの開発・提供や、特許取得済の独自ソフトの販売等を実施予定です。

会社名：九電ドローンサービス株式会社

代表取締役社長：本田健一

所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82

設立：2024年4月1日

事業内容：

（主なサービスメニュー）

・点検サービス（狭所・暗所点検、自動巡回点検、水中点検、橋梁・鉄塔点検、赤外線点検など）

・測量サービス（レーザー測量、写真測量、測量ソフト販売など）

・空撮サービス（4K／12K空撮、360°パノラマVR、LIVE配信、動画編集、3Dモデルなど）

・独自サービス（森林材積量見える化AI、枯れ木検知AI、SPOT・レーザーなど）

・機体販売（IBIS2、SkydioX10、ELIOS3、DJI機など）

URL：https://www.kyuden-drone.co.jp/

■ 株式会社White Crowについて

2024年６月設立。関西地区を中心にドローンショーを主軸としたエンターテイメント事業を展開。「あなたの想い、一粒万倍に。」をコンセプトに、最新技術とクリエイティブな演出、そして徹底した安全管理により、人々の心に残る感動体験を空から届けています。

会社名：株式会社White Crow

代表取締役：堀内亜弥

所在地：大阪府泉佐野市上町1丁目4-10

営業所：大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル26階

設立：2024年6月

事業内容：

・ドローンショー企画・運営

企業広告、イベント、観光誘致、自治体PR、記念日やプロポーズといったプライベートシーンまで、幅広い用途に対応したドローンショーを提供

URL：https://wh-crow.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社White Crow

TEL：090-9368-9193

E-mail：contact@wh-crow.co.jp

九電ドローンサービス株式会社 営業戦略部

TEL：092-981-0808

E-mail：eigyo@kyuden-drone.co.jp