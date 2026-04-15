オーディオ機器の店頭デモや検証を効率化！最大5分配対応の光デジタル分配器、4月下旬発売

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、1入力5出力に対応した光デジタル分配器を、4月下旬より出荷開始いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/367_1_57631ba3f5d75aaa70ef89bf1f5f41e1.jpg?v=202604151051 ]

→ RS-OPTSP15 製品情報(https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/audiosplit/rsoptsp15/)

本製品は、光デジタル音声を5つのオーディオ機器に出力できる分配器です。

テレビやプレーヤーの光デジタル音声を分配し、複数のサウンドバー/スピーカー/アンプなどで再生。

店頭デモや検証、BGM調整、オーディオ機器の使い分けに役立ちます。

デモ・BGM・機器切り替えなど幅広い用途に対応

サウンドバーの店頭デモや検証に

1台のテレビ音声を複数のサウンドバーに分配し、比較デモを効率化します。

各製品で同一音源を再生できるため、音質や特性の違いを分かりやすく比較可能。売場でのデモ環境構築から、開発・評価用途まで幅広く活用できます。

店舗やイベント会場のBGMに

1つの音源を複数のアンプ＋スピーカーに分配することで、個別に音量調整できます。

「全てのスピーカーに同じBGMを流したい」「エリアごとに音量を調整したい」といったシーンで活躍。店舗/会場全体に最適な音声を届けることが可能です。

オーディオ機器の使い分けに

複数のオーディオ機器に同時接続しておくことで、機器の使い分けが可能です。

使いたい機器の電源を入れるだけで、再生先をスムーズに切り替え。機器ごとにケーブルを差し替える手間がなくなり、快適なオーディオ環境を構築できます。

最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応

本製品は最高24bit / 96kHz（2ch） までの音声データをサポート。Blu-rayディスクの高精細なオーディオソース（PCM24bit/96kHz）もそのまま再生が可能です。

また、Dolby Digital、DTS、AAC それぞれ（2ch/5.1ch ※サラウンド時は48kHzまで）に対応。ホームシアターセットと接続して臨場感のあるサウンドが楽しめます。

USBケーブル/ACアダプターを添付

本製品には、給電用のUSBケーブル/ACアダプターを添付しています。

製品特徴

- 1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力- サウンドバーの店頭デモや検証に活用- 店舗やイベント会場のBGMに活用- オーディオ機器の使い分けに活用- 最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応- 給電用のUSBケーブル/ACアダプターを添付

※本製品にデコーダーは搭載していません。

※サポートされるコーデックの最高ビットレートについては製品仕様をご確認ください。

関連 URL

製品情報

https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/audiosplit/rsoptsp15/



ラトックプレミア楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-optsp15/



ラトックプレミアAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWQGHVZS/?m=A28H64YIGQKMKA



ラトックプレミアYahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-optsp15.html

ここに掲載されている内容は、報道発表日現在の情報です。 ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更（生産・販売の終了、仕様・価格の変更等）されている場合があります。

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TEL： 【大阪】06-7670-5061 【東京】03-5847-7604

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