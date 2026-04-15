【すべての世代が、たんぱく質摂取を意識している】よく食べる鶏肉は「パサつき・硬さ」が悩み。効率よくたんぱく質を摂取できる「アスリートレシピ」を求める声は、9割。

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大宮敏靖）は「たんぱく質摂取と鶏肉に関する消費者アンケート」を実施し、20代～80代の男女233名から回答を得ました。

近年のたんぱく質ブームの定着に伴い、人々の摂取目的や調理現場で生じているリアルな悩みの実態を探るべくアンケートを実施しました。

サマリー

■8割以上の人が、たんぱく質摂取を意識している。

■たんぱく質摂取を意識している理由の1位は「栄養バランス」（81%）。今や、たんぱく質摂取は、ダイエットや筋肉トレーニングをしている特別な人だけのものではなく、全世代で一般化している。

■8割の人がたんぱく源として鶏肉を選択。そんな中、45%が「パサつき」や「硬くなりがち」などに悩んでいる。

■約9割もの人が、上手にたんぱく質を摂取しているトップアスリートが実践しているレシピに興味がある。

調査概要

□内容：「たんぱく質摂取と鶏肉に関するアンケート」

□調査期間：2026年3月2日～3月13日

□調査方法：主婦の友社の会員コミュニティ「＠主婦の友」でメールアンケート

□調査対象：＠主婦の友会員の20代～80代の男女 233名（女性210名、男性22名、回答しない１名）

「たんぱく質摂取と鶏肉に関する消費者アンケート」の主な結果

【たんぱく質摂取についての質問】

Q1:ご自身やご家族の食事作りで「たんぱく質」をとることを意識していますか？ （n=233）

「とても意識している」「可能な限り意識している」と回答した人は82％にのぼりました。また、属性別の分析においても、老若男女や就業状況を問わず、あらゆる世代においてたんぱく質摂取を意識した食事作りが行われている実態がみてとれます。

Q2: 前問で「意識している」と回答した方へ、それはなぜですか？（複数選択可）（n=191）

「ダイエットに効果的だから(24%)」「筋肉トレーニングをしているから(15%)」を大きく上回り、「栄養バランスに気を遣っているから(81％)」という回答が1位に。なお回答には世代の偏りはなかった。

たんぱく質摂取は、ダイエットや筋肉トレーニングを行っている特別な人だけのものではなく、日常の健康管理に不可欠なものととらえる意識が一般化していると見てとれた。

また自由回答より、「育児中だから」「肌と髪を綺麗に保ちたいから」「夫が健康診断でTP（タンパク質の総量）が低かったから」など、ライフステージごとに様々な回答がありました。

Q3-1:摂取しているたんぱく質の量についてどう感じていますか？（n=233）

約4割の人はたんぱく質を「十分に摂れている」「おおよそ摂れている」と感じているものの、約6割の人は「少し足りていない」「全く足りていない」「分からない」と回答しました。

Q3-2: 摂取するたんぱく質を増やしたいと思いますか？ （n=233）

約7割もの人がよりたんぱく質摂取を増やしたいと回答。属性を見ても、全世代がたんぱく質摂取に積極的でわかりました。

【たんぱく質摂取のために選ぶ食材について】

Q4:たんぱく質をとるために、よく選ぶ食材はどれですか？（複数選択可）（n=233）

「鶏肉」が１位、僅差で「大豆製品」が2位、卵が3位という結果に。

Q5:鶏肉を調理する際のお悩みはありますか？（複数選択可）（n=233）

最も多かったのは「レシピのマンネリ化」（60%）で、次いで「パサつきやすい」（45%）と「肉が硬くなりやすい」(31%)という結果に。また、84％もの人が複数(2つ以上)の調理の悩みを抱えていることがわかりました。

他にも、50～60代男女を中心に「焼くとき時間がかかる」「肉の中まで火をしっかり通すのが難しい」「片付けが油ぎって面倒くさい」「皮目の臭みが苦手」など、悩みも多岐に渡っていました。

Q6:トップアスリートが普段実践しているたんぱく質が取れるレシピを知りたいですか？（n=233）

「ぜひ知りたい(45%)」「機会があれば知りたい（46％）」と、9割もの人が回答。アスリートを支える栄養のプロのたんぱく質レシピに興味があることがわかりました。

人々のたんぱく質に対する意識が「単なる栄養補給」から「食の質への追求」へとフェーズが変化

アスリートが普段食べているレシピへの関心は、全世代で非常に高いものでした。今後「高たんぱく質」というキーワードは、日々の食事作りで重要になってきていることがわかりました。

アスリート・長友佑都を支える、専属シェフ・加藤超也の鶏料理レシピ集が発売

プロサッカー選手の長友佑都氏専属シェフの加藤超也氏が考案した、しっかり高たんぱく質がとれるおいしい鶏料理のレシピ本を発売いたします。

たんぱく質は、3食からまんべんなく摂りたいもの。朝食と夕食だけでなく、昼食にも最適なレシピも紹介。お弁当におすすめの「加藤家の唐揚げ」や、しっかりたんぱく質が摂れるトマトパスタなど丈夫な体を作る厳選55品を掲載。長友選手の食生活の秘話も収録した、心身を作るレシピ本の決定版です。

【書誌情報】

書名：鶏が主役！超たんぱくめし

著者：加藤超也

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年4月15日

サイズ、ページ数：B5判、112ページ

ISBN：978-4-07-462982-4

発売：主婦の友社

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4074629828

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18537852/

※電子書籍あり

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