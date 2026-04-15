【新生・一橋大合格特化塾】AIと合格者データで一橋大学全学部対応カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する一橋大合格特化塾は、このたび一橋大学全学部合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と一橋大学合格者の実データを組み合わせた「新生・一橋大合格特化塾」として始動します。



■ 一橋大合格特化塾について



一橋大合格特化塾は、一橋大学の商学部・経済学部・法学部・社会学部・ソーシャル・データサイエンス学部への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.一橋大学全学部対応・AI弱点分析エンジンの導入

一橋大学の商学部・経済学部・法学部・社会学部・ソーシャル・データサイエンス学部の過去10年分の入試問題をAIが学部別に完全解析。数学・英語・国語・社会（地理・日本史・世界史）の科目ごとに頻出テーマと記述形式を可視化し、学部・科目ごとの弱点を特定。一橋大学特有の数学の難易度と英語の長文量に対応した分析を行います。



２.合格者データベースによるオリジナル勉強計画

一橋大学合格者の学習ログを学部別・年度別に蓄積・分析。商学部・経済学部・法学部・社会学部など志望学部別の合格者データをもとに個別の勉強計画を自動生成。東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・慶應義塾大学・早稲田大学など難関大合格者のデータも参照し、一橋大学合格に最適な学習戦略を設計します。



３.一橋大学・学部別出題傾向マップの全面刷新

一橋大学の直近5年分（2020～2024年度）の入試問題を学部・科目・分野別に完全再分析。一橋数学の難問傾向（整数・確率・図形）、英語の長文読解・英作文の出題パターン、社会の論述問題（日本史・世界史・地理）の頻出テーマ、商学部・経済学部の数学との違いなど、学部ごとの傾向マップを全面更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、一橋大学各学部の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。一橋大模試（河合塾・駿台）の結果データとも連動し、一橋大学・東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・慶應義塾大学・早稲田大学の合格OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

一橋大学入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。理科が入試科目にない一橋大学受験では物理・化学・生物の深掘りは不要であり、社会は地理・日本史・世界史のうち志望学部に応じて絞り込む判断が重要です。AIが一橋大学・東京大学・京都大学・大阪大学・慶應義塾大学・早稲田大学の合格者の「やらなかった範囲」データを参照し、最適な「やらないことリスト」を生成します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

河合塾一橋大模試・駿台一橋大実戦・全統模試・共通テスト模試の結果データと連動。一橋大学の学部別合格最低点に対する現在地を毎月分析し、カリキュラムを自動調整。東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・慶應義塾大学・早稲田大学との難易度差を考慮した最適化を実施します。



７.一橋大入試直前90日間・集中特訓プログラムの新設

一橋大学入試直前90日間のカリキュラムを新設。商学部・経済学部・法学部・社会学部の合格者が実践した直前期の学習ルーティン（数学の仕上げ量・英語長文の演習頻度・社会論述の最終確認サイクル）をデータから導出。共通テストの最終仕上げから二次試験の過去問演習まで体系化し、全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



一橋大学の入試は、特に数学と社会の論述で他の難関大と一線を画す難しさがあります。数学は東京大学・京都大学と並ぶ難易度でありながら、文系の受験生が戦わなければならない--そのギャップを埋めるのが私たちの役割です。今回の刷新では、一橋大学合格者の実データとAI分析を掛け合わせ、数学・英語・社会の最適な学習バランスを一人ひとりに提供できる体制を整えました。一橋大学合格という目標に向けて、全力でサポートします。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、一橋大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://hitotsubashi-goukaku.com/



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