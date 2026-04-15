【健康いぬ生活】熊本地震10年、菊陽町・吉本町長が進める「ペット防災政策」へ賛同し、専用備蓄物資を寄付。

RITAグループホールディングス株式会社（左：熊本県菊陽町長 吉本孝寿氏、右：株式会社利他フーズ取締役 倉崎好太郎氏）

株式会社利他フーズ（代表取締役社長：猪本真也 本社：熊本県熊本市）が運営する、愛犬の健康を食から支えるドッグフードブランド『健康いぬ生活』（ https://kenko-dog.com/ ）は、熊本地震の発生から10年となる2026年4月15日、熊本県菊陽町へペット専用の防災備蓄物資を寄付し、同日、贈呈式を実施いたしました。

今回の寄付は、菊陽町の吉本孝寿町長が強く推進されている「ペット同伴避難の体制整備」および「災害に強いまちづくり」の政策に深く賛同し、実現したものです。 震災から10年という節目に、被災地・熊本の企業として、有事の際でも飼い主が愛犬と離ればなれになることなく、安心して避難生活を送れる環境づくりを地域社会と共に推進いたします。

※吉本の「吉」は、システム上の制約により「吉」と表記していますが、正しくは「吉（つちよし）」です。

■ 寄付の背景：吉本町長のビジョンを形に。現場の課題を解決する「ソフト面の備え」

2016年の熊本地震。震災直後の混乱の中で私たちが目にしたのは、避難所への入所を躊躇し、愛犬とともに壊れた自宅や車中泊での生活を続ける飼い主の方々の姿でした。「周囲に迷惑をかけたくない」「家族であるこの子を置いてはいけない」という切実な想いが、避難の遅れや健康被害を招く一因となっていました。

本取り組みのきっかけは、2025年に開催された菊陽町合併70周年記念イベントにおける吉本町長のお言葉でした。町長自らが「ペット同伴避難を推進し、飼い主とペットが安心して過ごせる町にしたい」という意向を示されたことに、私たちは強く感銘を受けました。

その後、町防災課との対話を通じて、避難場所の指定（ハード面）が進む一方で、実際に受け入れるために必要なサークルや消耗品（おむつ、シート、衛生用品等）といった「ソフト面の備え」が急務であるという実情を把握いたしました。「場所はあっても、受け入れるための物資が整っていない」という現場の課題を解決するため、『健康いぬ生活』からペット用防災備蓄品を寄付させていただく運びとなりました。

【寄付品詳細】

寄付品： ペットサークル、ペット用おむつ、ペットシーツ、備蓄用ウェットティッシュ、他

寄付総数： 56セット（総数1,810点）

【贈呈式概要】

日時： 2026年4月15日（水）15時開始

場所： 菊陽町役場 防災センター2階 災害対策本部室

贈呈式の様子

■ 菊陽町との連携で目指す「ペット防災先進地」

今回の支援を通し、吉本町長が掲げる「誰一人として取り残さない防災」という意志を、具体的な備えとして地域に根付かせること。それが、熊本の生産者の方々と共に歩み、命の尊さを教わってきた私たちが果たすべき責任であり、飼い主様の不安を払拭する第一歩であると信じています。

【会社概要】

会社名：株式会社利他フーズ

代表者：代表取締役社長 猪本真也

所在地：熊本市中央区坪井2丁目1-42 SDK熊本ビル5階

事業内容：プレミアムドッグフードの通信販売事業

URL：https://rita-foods.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

RITAグループホールディングス株式会社

経営企画 広報担当

TEL：096-274-1001

MAIL：media_promotion_unit@ritagroup.co.jp

RITAグループホールディングス株式会社

熊本市に本社を構えるRITAグループは、WEBマーケティングを強みとしたホールディングス企業です。株式会社利他フーズでは、馬刺しやドッグフードの通信販売、パーソナルジム「リタスタイル」を運営。株式会社RITAマーケティングパートナーズはふるさと納税支援事業、Amazon運営代行などを手がけています。