航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場：グローバル調査報告、需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、将来展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場に関する調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、製品タイプ別（酸化アンチモン、水酸化アルミニウム（ATH）、水酸化マグネシウム、ホウ素およびホウ素-窒素化合物、その他の製品タイプ（リン系など））、ポリマータイプ別（炭素繊維強化ポリマー（CFRP）、ポリカーボネート、熱硬化性ポリイミド、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、その他のポリマータイプ（ポリエーテルケトンケトン（PEKK）など））、航空機部品別（内装パネルおよび床材、配線、ケーブルおよびコネクタ、構造用複合材およびパネル、シール、ガスケットおよびダクト、コーティングおよび接着剤）に基づく市場セグメンテーションを含み、2025年から2035年における世界市場の分析、動向、機会、および予測を提示するものであり、航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の予測評価を提供するものである。また、本市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の概要
航空宇宙用プラスチック向け難燃剤とは、航空機の内装、構造部品、電気システムに使用されるポリマー材料に添加される特殊な添加剤であり、可燃性を低減し、火炎の拡大を遅延させる目的で用いられるものである。これらの化合物は、燃焼時の発熱量の低減、煙密度の最小化、有毒ガス排出の抑制といった厳格な航空安全基準を満たすのに寄与する。一般的な種類としては、ハロゲン系、リン系、無機系難燃剤があり、それぞれ性能および規制要件に応じて選択されるものである。これらは、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリカーボネート、エポキシ樹脂といった高性能プラスチックに広く使用されている。軽量化および燃費効率の高い航空機への要求が高まる中で、材料の強度や耐久性を損なうことなく安全性を確保するための高度な難燃システムの開発が進められている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の規模は2025年に4270万米ドルに達したとされる。さらに、同市場は2036年末までに6540万米ドルに到達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約4.7%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038433
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347014/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の定性的分析によれば、本市場規模は、航空機製造の増加、軽量材料の使用拡大、軽量かつ燃費効率の高い航空機材料に対する需要の高まり、ならびに航空宇宙産業における厳格な防火安全規制の強化を背景として拡大すると考えられる。また、本市場における主要企業としては、Huber Engineered Materials、Clariant Corporation、RTP Company、Vantage Specialty Chemicals、Italmatch Chemicals、Chemtura、Albemarle、Ciba、Rio Tinto、Solvay、Royal DSM、Israel Chemicals、BASF SE、Sinochemなどが挙げられる。
さらに、本航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査報告書は日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。
航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の概要
航空宇宙用プラスチック向け難燃剤とは、航空機の内装、構造部品、電気システムに使用されるポリマー材料に添加される特殊な添加剤であり、可燃性を低減し、火炎の拡大を遅延させる目的で用いられるものである。これらの化合物は、燃焼時の発熱量の低減、煙密度の最小化、有毒ガス排出の抑制といった厳格な航空安全基準を満たすのに寄与する。一般的な種類としては、ハロゲン系、リン系、無機系難燃剤があり、それぞれ性能および規制要件に応じて選択されるものである。これらは、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリカーボネート、エポキシ樹脂といった高性能プラスチックに広く使用されている。軽量化および燃費効率の高い航空機への要求が高まる中で、材料の強度や耐久性を損なうことなく安全性を確保するための高度な難燃システムの開発が進められている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の規模は2025年に4270万米ドルに達したとされる。さらに、同市場は2036年末までに6540万米ドルに到達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は約4.7%で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の定性的分析によれば、本市場規模は、航空機製造の増加、軽量材料の使用拡大、軽量かつ燃費効率の高い航空機材料に対する需要の高まり、ならびに航空宇宙産業における厳格な防火安全規制の強化を背景として拡大すると考えられる。また、本市場における主要企業としては、Huber Engineered Materials、Clariant Corporation、RTP Company、Vantage Specialty Chemicals、Italmatch Chemicals、Chemtura、Albemarle、Ciba、Rio Tinto、Solvay、Royal DSM、Israel Chemicals、BASF SE、Sinochemなどが挙げられる。
さらに、本航空宇宙用プラスチック向け難燃剤市場の調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査報告書は日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。