アイコニア・ホスピタリティ 第3回アイコニア・チャリティーマーケット5/16(土)17(日)開催





全国に182棟のホテル・レジャー施設を運営するアイコニア・ホスピタリティ（本社所在地：東京都港区、代表取締役会長：山本俊祐、代表取締役社長：代田量一、以下当社）は、2026年5月16日（土）17日（日）に「第3回アイコニア・チャリティーマーケット」（以下、当イベント）をアートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市）で開催いたします。

当イベントは、当社が運営するホテルやレストランでこれまで大切に使われてきた食器・家具・雑貨などの中から、まだ使用できる品々を次の使い手へとつなぐことを目的に一般販売し、その売上の全額をNPO法人等に寄付する当社主催のイベントです。第1回*は2023年に東京（アートホテル日暮里ラングウッド）で開催し、約1,000名が来場。第2回は2024年に大阪（アートホテル大阪ベイタワー）で開催し、1日で約600名が来場するなど、多くのお客様にご来場いただきました。第3回を迎える今回は初の茨城県での開催となり、過去最多となる約7,000点の出品数を予定し、多くの方に高品質な商品と出会える機会となっています。

当社は、その地域で大切に運営されてきたホテルや旅館の運営を引き継ぎ、改装・リノベーションで新たな息を吹き込み再生して運営をしております。食器や内装装飾品などもグループホテル間で交換し合い、次の場所で再び活躍する機会をつくることも事業者の役目だと考え、こうした取り組みを広く一般の方々にもご参加いただく場として、本イベントを開催しております。

さらに、販売する商品はホテルで使用されていたため、耐久性やデザインに加え、数量も揃うことから大所帯のファミリー、寮や飲食店経営者の方々にもご好評いただいています。なお販売売上金のすべてを寄付し、社会に役立てていただいています。

また当日は、会場で商品をご購入いただいた方には抽選会にご参加いただける催しや、昨年5月より開始したロイヤリティプログラム「GoTo Pass」の催しを予定しております。

ぜひお気に入りの商品と出会うため、ご家族・お仲間とご来場ください。

※イベント詳細はこちらよりご確認ください。

https://iconia.co.jp/charity-market-2026/

*第1回、第2回は旧社名「マイステイズ・チャリティーマーケット」として開催いたしました。

【第3回 アイコニア・チャリティーマーケットについて】





■日時 2026年5月16日（土）10：00～17 ： 00／5月17日（日）10 ： 00～14 ： 00（完売次第終了）

■場所：アートホテル鹿島セントラル

〒314-0144 茨城県神栖市大野原４-7-11

■アクセス：

車の場合…東関東自動車道 潮来ＩＣから約10分、電車の場合…鹿島神宮駅からタクシーで約15分、高速バスの場合…東京駅八重洲口から約90分（ホテル直通）

■出品予定点数：約7,000点（食器・雑貨・家具・絵画・家電など）

■入場料：無料（事前予約不要）

■梱包について：会場で配送を承りますが、原則はお持ち帰りいただきます。エコバッグ、梱包材などをご持参ください。

■駐車場：あり（無料、800台完備）

■お支払い方法：現金またはクレジットカード、QRコード決済がご利用いただけます。

■主催：アイコニア・ホスピタリティ株式会社

■イベントに関するお問い合わせ：

「第3回アイコニア・チャリティーマーケット」事務局 メール：275@iconia.co.jp

■第2回開催時の様子





【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp/