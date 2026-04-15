兵庫県・淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、2026年5月23日(土)・24日(日)の2日間、与島パーキングエリアで開催される「せとうち島旅フェス2026」に合わせ、「塩飽諸島・与島クルーズ」を開催いたします。かつて与島を周遊していた「咸臨丸」航路から30年。その歴史を受け継ぎ、最新の「咸臨丸」が与島発着の特別航路で復活いたします。巨大な瀬戸大橋を真下から仰ぎ見る迫力の景観と、日本初の太平洋横断を支えた“塩飽(しわく)の水夫(かこ)”の歴史を巡ります。





イベントページ： https://www.uzu-shio.com/event/14122





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■背景：なぜ今、咸臨丸が「塩飽」を巡るのか

1860年、勝海舟らと共に日本初の太平洋横断を成し遂げた「咸臨丸」。その航海を実際に支えた水夫50名のうち、実に7割にあたる35名が塩飽諸島の出身でした。今回の特別クルーズは、そんな歴史的に縁(ゆかり)の深い塩飽の海を、現代の「新咸臨丸」で巡るメモリアルな企画です。30年前の航路を知る方々には懐かしく、初めての方には瀬戸内海の多島美と歴史を再発見する機会をご提供します。





せとうち島旅フェス2026(1)





せとうち島旅フェス2026(2)





■実施概要

開催日 ： 2026年5月23日(土)・24日(日)

出航時刻(40分周遊)： 10:00 / 11:15 / 13:35 / 14:50

使用船舶 ： うずしおクルーズ遊覧船「新咸臨丸」

乗船場所 ： 坂出・与島港(与島PA 第2駐車場 特設受付)

乗船料金(税込) ： 大人 5,000円 / 小人 2,500円 / 幼児 500円

予約ページ ： https://reserva.be/uzushio0221









■クルーズのポイント：瀬戸大橋の迫力と“塩飽の水夫”の故郷を体感

1. 絶景航路

与島を出航し、瀬戸大橋を真下から見上げる、船上でしか味わえない圧倒的なスケールを周遊。





2. 生解説

船上ガイドが、多島美や塩飽の水夫の功績をリアルタイムで解説。





3. ゆとりある空間

通常500名の定員を、贅沢に250名に限定し、ゆったりと景色を楽しめます。





瀬戸大橋





■【同時開催】「せとうち島旅フェス2026～島々と学び未来につなぐ～」概要

本クルーズは、JB本四高速グループが主催する、瀬戸内地域の多様な主体と連携したイベント内のプログラムとして実施されます。

開催日時 ： 2026年5月23日(土)・24日(日) 9:00～16:00

コンセプト： 「瀬戸内の島々と出会い、五感で楽しみ、未来へ学びをつなぐ」

開催場所 ： 瀬戸中央自動車道 与島パーキングエリア

内容 ： ステージイベント、せとうちマルシェ(グルメ・物産など)、

はたらく船の展示、「新咸臨丸」クルーズのほか、

島旅フェス当日限定で、与島発の「島旅クルーズ」も開催。

特設ページ： https://www.love-setouchi.jp/shimafes2026/





せとうち島旅フェス ※過去開催時の様子





【うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時間： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/