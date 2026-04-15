IG Japan株式会社

アジア長寿研究院（Asia Institute of Longevity &Innovation）は、2026年5月にマカオで開催される「2026一帯一路・大健康国際フォーラム」への参加を契機として、“健康寿命の延伸”と“持続可能な長寿社会の実現”を中核テーマに据え、日本発の長寿ソリューションのアジア展開を本格的に推進することを発表いたしました。

本フォーラムは、マカオ科技大学基金会およびマカオ転化医学センターの主催、

Springer Natureの協力のもと開催される、世界的な学術・産業融合型プラットフォームです。

本プロジェクトにおいて、アジア長寿研究院は、単なる参加機関ではなく、「長寿産業の国際ハブ」としての中核的役割を担います。同研究院を起点に、日本が世界に誇る

・先進医療技術

・機能性食品・サプリメント

・予防医療・アンチエイジング技術

・長寿ライフスタイルサービス

を統合し、マカオをゲートウェイとして香港および粤港澳大湾区へと展開、「研究 → 実装 → 市場化」までを一気通貫で実現する長寿エコシステムを構築してまいります。

■ 本取り組みの核心（長寿軸）

・長寿社会モデルの輸出

・マカオを拠点とした「長寿産業ハブ」の形成

・転化医学による“長寿技術の社会実装”の加速

・健康寿命延伸を軸とした新市場の創出

・学術・産業・資本を融合した長寿ビジネスの構築

■ 注目領域（Longevity Tech）

本フォーラムでは、以下の分野を中心に

「長寿」を軸とした国際連携が推進されます：

・漢方薬 × 長寿科学

・AI × 健康寿命予測

・アンチエイジング医療

・精密医療

・転化医学

■ 参加メリット（長寿ビジネス視点）

参加機関は以下の機会を得ることが可能です：

・長寿市場（大湾区）への直接アクセス

・現地医療・研究機関との共同開発

・長寿プロダクトの販路構築

・投資・資本連携（Longevity投資）

・国際ブランドとしてのポジショニング確立

■ 募集対象

アジア長寿研究院では、

以下の「長寿産業プレイヤー」の参画を募集しています：

・医療・バイオテクノロジー企業

・健康食品・サプリメント企業

・製薬企業

・大学・研究機関

・ヘルスケア・Longevityスタートアップ

■ メッセージ

本取り組みは、単なる海外展開ではなく、

「日本型長寿モデル」を世界へ輸出する国家レベルの挑戦です。

アジアにおける次世代産業の中心は、間違いなく「長寿」です。

その最前線に立つパートナーとして、ぜひご参画ください。

■ フォーラム概要

・名称：2026一帯一路・大健康国際フォーラム

・日程：2026年5月19日（火）～22日（金）

・会場：マカオ 永利皇宮ホテル

・内容：開会式／国際会議／分科会／共同研究会／現地視察

【お問い合わせ・参加申込】

アジア長寿研究院（国際連携部）

Email：info@asialongevity.net