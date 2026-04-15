【キッズアミランドセル】神奈川県初出店！4/15（水）ららぽーと横浜にランドセルショールームNEW OPEN！

キッズアミランドセル 神奈川県初出店！

ナース鞄工株式会社

東京・千葉・大阪にある計4店舗に加え、神奈川県初となる店舗をららぽーと横浜にオープンいたしました。

豊富なラインナップを一度に試せる！

2026年4月15日オープン キッズアミランドセル 横浜店ららぽーと横浜 2階

店内には、2027年4月ご入学向けモデルを全ラインナップ展示しています。

カタログやウェブ上では確認しきれない実際の色味や、実際に背負った背負い心地をご確認いただくことができます。

ご来店予約は不要となっております。

ららぽーと横浜内にございますので、ご家族でのお買い物の際などにぜひお気軽にお立ち寄りください。

キッズアミランドセルとは？

今年で創業78周年を迎えるナース鞄工株式会社のプライベートブランドです。

「安心・安全」なランドセルをお子様とご家族様に届けるために創業以来国内・自社工場での生産にこだわっています。

3つの面で背中を支える「ウインディソフト」や、背中にぴったりと密着させる「ウイング背カン」や、肩が痛くなりにくい「エコボーン」を搭載。

お子様の負担感を減らし、フィット感や通気性に優れた背負い心地が好評のランドセルです。

タブレットやノートPCなどの端末が収納できる「端末収納ポケット」を搭載したモデルや、約3cmのポケットを約8cmまで拡張して水筒や体操着などの荷物もたっぷりと収納できるモデルなど、お子さまの“いま”と“これから”を考えたランドセルをご用意しております。

キッズアミランドセル 横浜店

住所

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

JR横浜線鴨居駅より徒歩約7分 ららぽーと横浜 2階

Google Maps(https://maps.app.goo.gl/k7pRexzTHwvgBJbK9)

電話番号

090-2659-6102

営業時間

平日：AM10:00～PM8:00

土日祝：AM10:00～PM9:00

定休日

ららぽーと横浜の休館日に準じます。

駐車場

あり（有料）

カタログ請求（無料）も受付中！

2027年キッズアミ最新カタログ（表紙）2027年キッズアミ最新カタログ（裏表紙）

最新カタログでは、キッズアミランドセルの豊富なラインナップや機能を分かりやすくご紹介。

カラーやデザインも大きな写真で掲載し、ランドセルを楽しく選ぶことができるカタログです。

無料でご請求いただけますので、ラン活の参考にぜひお申し込みいただき、ご家族みなさまでご覧ください。

カタログ請求はこちら :https://www.naas.co.jp/requestお申し込みいただき次第、順次お届けいたします。

■キッズアミランドセル公式ホームページ(https://www.naas.co.jp)

■ナース鞄工株式会社の歴史(https://www.naas.co.jp/html/user_data/_ori/php/company.php)

■キッズアミランドセル直営ショールーム(https://www.naas.co.jp/html/user_data/_ori/php/store.php)

■キッズアミランドセル公式インスタグラム(https://www.instagram.com/kidsami_official/)