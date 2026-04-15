【TAKEO KIKUCHI】従来の2倍の広さにスケールアップ！ららぽーと横浜店が4月24日（金）にリニューアルオープン

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズブランド「TAKEO KIKUCHI（タケオキクチ）」は、2026年4月24日（金）に「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」（所在：神奈川県横浜市、以下「ららぽーと横浜」）の1階にリニューアルオープンいたします。

1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドTAKEO KIKUCHI。ブランド創立から今日に至るまで、幅広い層のお客さまにご愛顧をいただいております。

「ららぽーと横浜」は、神奈川県横浜市にある、約270のショップや映画館が並ぶ横浜エリア屈指の大型商業施設。開放感のある広々とした空間が特徴で、幅広い世代に親しまれているスポットです。

2024年のららぽーと横浜店オープン以来、多くのお客様に支えられ、多大なるご愛顧をいただいてまいりました。

この度、皆様にさらに心ゆくまでお寛ぎいただけるよう、店舗面積を従来の2倍に拡大し、装いも新たにリニューアルオープンいたします。

「TAKEO KIKUCHI」の商品に加え、「tk.TAKEO KIKUCHI」のラインアップも大幅に拡充。これまで以上に多彩なバリエーションをご用意いたしました。

装いを一新した開放感あふれる空間で、上質なひとときをお楽しみください。

新店舗イメージ

【オープン記念キャンペーンのご案内】

詳細はこちら :http://wos.fashion-co-lab.jp/s/brand/takeo-kikuchi/news/090632/

１.ワールド プレミアムクラブ 会員様全品10%OFF！

4/24（金）～5/10（日）までの期間、ワールド プレミアムクラブ会員様限定で全品10%OFFいたします。

※当日入会可

２.オリジナルミニトートをプレゼント！

税込16,500円以上お買い上げのお客様にノベルティをプレゼントいたします。

※本イベントはプレゼントが無くなり次第終了となります。

【TAKEO KIKUCHI ららぽーと横浜店：店舗概要】

◆店名：TAKEO KIKUCHI ららぽーと横浜店

◆オープン日：4月24日（金）

◆住所：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 1F

◆営業時間：（平日）10：00～20：00

（土日祝）10：00～21：00

※営業時間、定休日はららぽーと横浜に準ずる。

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/

■ 国内店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR070)

■ 海外店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/takeo-kikuchi/shoplist/overseas/

【 Social Media 】

■ 公式Instagram @takeokikuchi_official

■ 公式LINE @takeokikuchi525

【 Brand Concept 】

TAKEO KIKUCHIは、1984年、菊池武夫のクリエイティビティからスタートしたファッションブランドである。

日本で生まれ、日本で愛され続けているという、自負と気概。

“THIS IS THE JAPAN BRAND”。

＜会社概要＞

名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）

代表者：逈 博幸

所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp

ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/