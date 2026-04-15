100年の感謝を一皿に。天ぷら新宿つな八 総本店「感謝の特別企画」のメニューを販売 - 2026年5月31日をもって一時休業へ

株式会社 綱八

株式会社 綱八（本社事務所：東京都中野区）は、「天ぷら新宿つな八 総本店」の建て替えにともない、2026年5月31日（日）をもって一時休業いたします。1924年の創業以来、100年以上にわたりご愛顧いただいた皆様へ感謝の気持ちを込め、総本店限定の「感謝の特別企画」のメニューをご提供いたします。

総本店 一時休業のお知らせ

長年、新宿東口で営業してきた総本店（東京都新宿区新宿3-31-8）

平素より天ぷら新宿つな八並びに総本店をご利用いただき、誠にありがとうございます。

長きにわたり多くのお客様に支えていただきました総本店は、建て替えのため2026年5月31日（日）をもちまして一時休業させていただきます。なお、新装オープンは、2028年夏頃を予定しております。長年にわたるご愛顧に、心より御礼申し上げます。

「感謝の特別企画」のメニュー概要

熟練の職人が揚げる天ぷら

王道の天ぷらコースと選りすぐりの刺身をご用意いたしました。天ぷらの魅力を存分に味わえる内容に加え、旬の美味しさをそのままお楽しみいただける刺身を組み合わせ、今の総本店で過ごす最後のひとときにふさわしい、特別な一席をご提供いたします。

2026年4月20日（月）から5月31日（日）までの期間限定で、総本店限定メニューとしてご提供いたします。他の店舗ではお取り扱いしておりません。

メニューの特徴と内容

■総本店の技とおもてなしを味わうコース

車海老から穴子、蛤姿揚げまで、江戸前ならではの素材を取り揃えた「江戸前膳」は、素材の持ち味を引き出す職人の技により、一品一品を最良の状態でご提供いたします。揚げたてならではの軽やかな食感とともに、総本店の味をご堪能いただけます。通常価格5,500円のところ、感謝の気持ちを込めて特別価格4,400円にてご提供いたします。

《江戸前膳》 特別価格 4,400円（税込）

車海老、いか、魚介、野菜二品、蛤姿揚げ、口替り、穴子、かき揚げ、お揃い（ご飯、味噌汁、香の物）

（本メニューは総本店限定でのご提供となります）

江戸前膳 4,400円（税込）■天ぷらと刺身で広がる味わい

その日仕入れた中から厳選した旬の美味しい刺身を「本日のおすすめの刺身」としてご用意いたします。素材本来の旨みをシンプルに味わっていただくことで、揚げたての天ぷらとの対比が生まれ、食事全体に豊かな広がりをもたらします。こちらも特別価格1,650円にてご提供いたします。

《本日のおすすめの刺身》 特別価格 1,650円（税込）

（本メニューは総本店限定でのご提供となります）

※刺身の内容は当日の仕入れ状況により異なります。あらかじめご了承ください。

■“最後の総本店”で過ごす特別なひととき

長年にわたり多くのお客様に親しまれてきた総本店の空間でお食事をお楽しみいただけるのも、残りわずかな期間となります。これまでの歴史に思いを馳せながら、記憶に残るひとときをお過ごしください。

最後の総本店へ - ご来店のご案内

人気の総本店1階カウンター席

長い歴史を刻んできた総本店でのひとときも、いよいよ限られたものとなりました。

2026年4月20日（月）から5月31日（日）までの期間限定で実施する本メニューとともに、これまでの感謝を込めた特別な時間をお過ごしいただければ幸いです。

総本店でしか味わえないこの機会に、ぜひご来店ください。

建て替え期間中の営業について

今とほとんど変わらない昔の総本店現在も新宿三丁目で営業しております

建て替え期間中は、総本店から徒歩約1分のTRES SHINJUKU6階および地下1階にて6月23日（火）より「天ぷら新宿つな八 総本店 別館」として営業をいたします。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【移転先住所】

東京都新宿区新宿3-28-4 TRES SHINJUKU6階・地下1階

【オープン日】

2026年6月23日（火）

《総本店 店舗情報》

住所

東京都新宿区新宿3-31-8

アクセス- 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩3分- 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 徒歩3分- JR新宿駅 徒歩5分営業時間

11:00～22:00（ラストオーダー21:00）

※総本店のランチメニューは平日のみのご提供となります。

〈ランチ〉 平日11:00～15:00（ラストオーダー15:00）

お電話

03-3352-1012

最終営業日

2026年5月31日（日）

天ぷら新宿つな八とは

「天ぷら新宿つな八」は、厳選した太白ごま油で揚げる香り高い天ぷらを提供する1924年（大正13年）創業の天ぷら専門店です。カウンター主体の店舗で、職人が目の前で揚げる臨場感とともに、新鮮な食材を活かした揚げたての味わいをお楽しみいただけます。伝統の技を守りながらも、「蛤の姿揚げ」や「じゃがいもトリュフ」などの変わり種メニュー、ワインとのペアリングなど、現代的な食の楽しみ方も提案しています。