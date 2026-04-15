「炊く・煮る」が自動で完結。低電力360Wでキャンプや車中泊の最適解「マルチ炊飯器」が新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年5月より、コンパクトなのに多機能な「2合炊きマルチ炊飯器」を新発売します。

「ポップコーンメーカー」や「おひとりさまグリル鍋」など「ちょこっと家電シリーズ」の累計販売は11万個を突破。多彩な調理に対応するコンパクトな便利アイテムです。家庭での調理の他、低電力を活かしてキャンプや車中泊でも快適にサポートします。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：2合炊きマルチ炊飯器

特徴：ご飯・スープ・お鍋がこれ1台！コンパクトなのに多機能。少人数世帯や一人暮らしにぴったりな、使い勝手の良い2合炊きマルチ炊飯器です。キッチンに置きやすい省スペース設計で、毎日の食事作りを手軽にサポートします。

商品ページ：https://hac72.jp/item/2cup_rice_cooker/

小売参考価格：\4,980(税込)

※5月発売

「おひとり様グリル鍋」の詳細はこちら：https://hac72.jp/item/solo_mluti_grill/

※累計11万個：

過去販売の「ちょこっと家電シリーズ（おひとりさまグリル鍋／贅沢鍋＆グリル／ポップコーンメーカー）」の累計販売個数

※一部ポータブル電源などでは使用できない可能性がございます。ご了承ください。

・その他直近発売の「調理家電」のリリース

シリーズ累計1万個突破！人気の「解凍プレート」にワイドサイズ登場。マルチに使える「次世代まな板」でキッチン革命

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000353.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com