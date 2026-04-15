宮嵜夕霞率いる SEAXIA 初の個展「消化／DIGESTION」を5月21日より代官山で開催

SEAXIA

フード＆プロップスタイリスト 宮嵜夕霞（YUKA MIYAZAKI）率いる SEAXIA は、初の個展「消化／DIGESTION」を2026年5月21日（木）～24日（日）の4日間、ZAspace 代官山にて開催いたします。本展では、人の身体を構成する「肌・脂肪・背骨・脳・血液」をテーマとした5つのテーブルインスタレーションを中心に、本展の世界観を収めたアートブック・限定グッズの販売も行います。

左上から時計回りに/ 肌（Skin）/ 脂肪（Fat）/背骨（Spine）/ 血液（Blood）/ 脳（Brain）・・

「消化／DIGESTION」開催概要

会期：2026年5月21日（木）～24日（日）

会場時間：

木・金（5/21・22）13：00～21：00（最終入場20：30）

土（5/23）11：00～19：30（最終入場19：00）

日（5/24）11：00～17：30（最終入場17：00）

会場：ZAspace 代官山（〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-34-17 zaHOUSE 5F）

入場料：無料

■ 企画背景・コンセプト

ウェルビーイングが社会的な関心事となった今、私たちの身体管理は「外側からの処方」で満たされています。睡眠スコア、栄養トラッキング、最適化されたライフスタイル。生成AIは食のビジュアルをデザインし、レシピを提案することも可能です。

生成できても、消化はできない。

どれだけ精緻に処方されても、食べ、分解し、血肉となり、思考や感情を発露させるプロセスは、いまだ完全に身体に属しているのです。

14年間、宮嵜夕霞はフードスタイリストとして、広告、雑誌、ブランドカタログなど、スクリーンの向こうに届けるための食を「美しく見せる」ため丁寧に構築してきました。本展はその職能への自問から生まれました。― 見せるための食から、感じるための食へ。―

■「消化／DIGESTION」に込められた2つの意味

「消化」には2つの意味が重なります。食べたものが血肉になる「生物的な消化」と、思考や感情を咀嚼し、自分のものとして落とし込む「精神的な消化」。触覚・視覚・味覚・嗅覚というプリミティブな知覚を通じて、数値化も最適化もできない「自分の輪郭」を取り戻す試みとなります。

■ 5つのテーマを表現した「身体のテーブル」

食べることで体を形づくる現象と、思考や感情を咀嚼するプロセス。その間に生まれる循環を5つのテーマに分解し、それぞれのテーブルを構成しています。

とかげ型のグミやメレンゲといった「食」と、スタッズを打ち込みラミネート・圧縮袋で変換したプロップ等の「非食」を融合させ、カテゴリー化された現代の価値観を揺さぶる装置として機能します。また、展示作品の一部を実際に試食できる体験もご用意しています。

・肌（Skin）：透ける素材やゼリー状の質感を重ねた曖昧なレイヤー。見せることと隠すことの境界を表現

・脂肪（Fat）：弾力ある感触と過剰さの愛おしさ。ため込むことや余白を持つことを肯定する空間

・背骨（Spine）：硬質な素材を積み重ね、支えることと耐えることの静かな強さを表現

・脳（Brain）：思考が浮かび上がる瞬間の浮遊感と不確かさ。自らの内側から湧き上がるものの価値を閉じ込めた空間

・血液（Blood）：食べたものがパワーとなって巡る循環。勢いも滞りも、すべてが生の一部

■ アートブック・限定オリジナルグッズの販売

1年以上の制作期間を経た本展の世界観を収めた初のアートブックのほか、アパレル（Tシャツ・スウェット）、食べ物モチーフのぬいぐるみ、アクリルチャームのガチャガチャ、ステッカー、一点物のアートピースなど多数のラインナップを会場で販売いたします。（※内容に一部変更が生じる場合がございます。）

食べ物モチーフのぬいぐるみキーホルダー 全9種類 4,400円～（税込）スタッズ器 33,000円（税込）

■ アートブック制作に向けたクラウドファンディングの実施

2026年4月15日（水）～5月13日（水）にアートブック制作費として100万円の支援を目標に、クラウドファンディングを実施いたします。支援者のみなさまには、「ナンバリング付きアートブック」をメインリターンとし、宮嵜によるフード＆プロップスタイリングの相談権も用意いたします。

クラウドファンディング概要

期間：2026年4月15日（水）～5月13日（水）

リターン：アートブック、宮嵜によるフード＆プロップスタイリングの相談権、他

サイトURL： https://camp-fire.jp/projects/933628/view

■宮嵜夕霞（YUKA MIYAZAKI）プロフィール

フード＆プロップスタイリスト／ヴィジュアルディレクター

2012年独立。広告・雑誌・書籍・ブランドカタログのほか、企業のソーシャルメディア向けヴィジュアルディレクション及びスタイリングを手がける。人の心が動くことを「希望」と捉え、「心の傾注」を活動のテーマに置く。

Instagram（宮嵜夕霞）：@yukam.stylist(https://www.instagram.com/yukam.stylist/)

Insagram（SEAXIA）： @seaxia.tokyo(https://www.instagram.com/seaxia.tokyo/)

Website：www.seaxia.jp(https://www.seaxia.jp/)