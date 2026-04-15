伊藤超短波が「ビューティーワールドジャパン東京 2026」に出展

伊藤超短波株式会社

物理療法機器のパイオニア、伊藤超短波株式会社（本店：東京都文京区、本社：埼玉県川口市 代表取締役社長：倉橋 司、以下伊藤超短波）は、2026年5月18日(月)から20日(水)に東京ビッグサイトで開催される国際総合美容見本市「ビューティーワールドジャパン東京 2026」に出展いたしますのでお知らせいたします。

「EMSや超音波等を導入したい」

「痩身・フェイシャルのメニューを作りたい」

「機器の導入でトリートメントの効率化や回転率向上をはかりたい」などこれまでの実際の事例をもとに最適なプランをご提案いたします。

また最大1/2の費用で製品を導入できる補助金等もご紹介しています。

ブース内では製品をご体感いただける施術スペースをご用意しております。

展示会当日にスムーズに機器をご体感いただくために、事前にご予約いただくことをおすすめしております。

ぜひお申し込みの上、ご来場ください。

施術体験予約をする :https://www.beauty.itolator.co.jp/seminar/offline-seminar/entry-20260518/

出展概要

会期：2026年5月18日(月)～20日(水)

時間：10時～18時(最終日は16時30分まで)

会場：東京ビッグサイト 西1-4ホール+アトリウム、南1-4ホール

ブース番号：西2ホール J011

※入場には「来場事前登録」が必要です。事前にご登録の上ご来場ください。

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html

主な出展製品

業務用EMS美容器「ボディセラプロII」

製品詳細ページ→https://www.beauty.itolator.co.jp/product/body-therapro2/

業務用EMS・マイクロカレント複合美容器「BF-151」

製品詳細ページ→https://www.beauty.itolator.co.jp/product/bf-151/

業務用超音波&負電荷複合美容器「BF-1526」

製品詳細ページ→https://www.beauty.itolator.co.jp/product/bf-1526/

業務用複合型エステティック美容器「CELLCER WAVE-EP(セルサーウェーブ-EP)」

製品詳細ページ→https://www.beauty.itolator.co.jp/product/cellcerwave-ep

伊藤超短波について

創業から110年。

私たち伊藤超短波は1916年の創業以来、一貫して低周波や超音波、超短波等のエネルギーを利用した機器を開発・製造しています。

創業者である伊藤賢治が物理療法を独自に研究し、日本初の超短波治療器を開発して以来、時代のニーズや求められるフィールドを的確に捉えながら、物理療法機器の可能性を広げてきました。



現在では医療用からスポーツ、美容、ホームケアまで幅広い分野で物理療法機器を製造・販売しています。

・医療関係者向け製品 http://www.medical.itolator.co.jp/product/

・家庭用製品一覧 http://www.itolator.co.jp/home-use/product/

・美容関連製品 http://www.beauty.itolator.co.jp/product/

・海外向け製品 http://www.itocoltd.com/products/

（関連ニュース）

・理美容ニュース

伊藤超短波の美容機器4機種が「中小企業省力化投資補助金」の対象に

https://ribiyo-news.jp/?p=49386

・サンスポ

マエケン、岩隈や五輪選手をサポート 知る人ぞ知る会社「伊藤超短波」

https://www.sanspo.com/article/20171220-LDDYV7QPUFMTRODWAMIAWOK4KQ/

・スポニチAnnex

J1名古屋 物理療法機器の伊藤超短波と契約 最新の治療器の提供受ける

https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2023/01/24/kiji/20230124s00002179618000c.html

・スポニチAnnex

フィギュア紀平 伊藤超短波とイメージアスリート契約

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2022/01/13/kiji/20220113s00079000273000c.html

・スポチュニティ

負傷アスリートに新たな光、法政大アイスホッケー部の奇跡

https://media.spportunity.com/?p=11997

・PTOTST.NET

持ち運び・運動療法との併用可能な電気刺激療法機器を開発

https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/1574

・健康産業事報

患者の反応を見逃さず最適な設定可能

https://hokensangyojiho.com/news/technology-and-products/2785.html

・読売新聞オンライン

川口ブランド新たに１０件 超音波歯ブラシや塗料など

https://www.yomiuri.co.jp/local/saitama/news/20230116-OYTNT50295/