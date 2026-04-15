WORKROID農業 第２章は北九州！ ロボット稲作を北九州市小倉南区で開始

株式会社テムザック

株式会社テムザック（本店：京都府京都市、代表取締役社長：川久保 勇次、以下「テムザック」）は、株式会社DEN農（本社：福岡県福岡市、代表取締役：倉田 知之、以下「DEN農」）、ineRobo株式会社（本社：福岡県宗像市、CEO：片桐 豪志、以下「ineRobo」）とともに今年から福岡県北九州市小倉南区にて、ロボット稲作（WORKROID農業）を行います。

WORKROID農業 第２章 ロボットラインナップの計画

テムザックは2023年より、宮崎県延岡市にてロボットを活用した省力化稲作「WORKROID農業」の実現にむけて活動してまいりました。これまでに稲作用のロボットを7種類開発し、延岡の圃場へ投入する実証実験等を重ねてきました。その成果を踏まえ、2026年5月から新たに福岡県北九州市小倉南区の圃場において、中山間地の稲作維持に役立つロボット開発と、作業受委託サービスや生産物を高付加価値化する出口スキームの構築などを行い、生産・流通および市民参加・地域連携の実現をめざします。

WORKROID農業in北九州

■WORKROID農業 第2章（in 北九州）の特長



・ 新型稲作ロボットの開発＆改良

中山間地稲作に対応した害獣対策・収穫ロボットの新規開発や、播種ロボットの改良を予定

・ 主食用米に挑戦

米粉用米ではなく、主食用米をロボット稲作で栽培

・ 市民参加・地域連携

北九州市内に多数存在する学校や地域住民との連携による稲作支援も模索

・ 販路も含めて開拓

ロボット稲作で生産した米は、大都市生活者への定期便やECによる海外販売も

●中山間地仕様のロボット磨き上げ

WORKROID農業第1章（in延岡）では、ロボットによる播種、雑草抑制、害獣追払い、再生二期作に対応した収穫などを実施し性能を評価しました。地元農家をはじめ多くの方の意見を聞き、解決すべき課題を抽出しました。

これらを踏まえ、WORKROID農業第2章（in北九州）では、新たなロボットの開発と既存ロボットの改良を行い、劇的に生産性が向上するロボットラインナップをめざします。新たに投入するロボットは、稲作の進展とともに随時発表を行う予定です。なお、第一弾は群れ型の播種ロボットを予定しており、水面を航行しながら条蒔きを行う予定です。これにより、ドローンのようにばら蒔きでなく、田植えのように一直線に播種ができます。また、特別な資格や安全管理体制も必要としません。

●主食用米を栽培

WORKROID農業第1章（in延岡）では、対倒伏性があり省力化稲作に適する米粉用米を栽培しました。今回のWORKROID農業第2章（in北九州）では、福岡県で開発された主食用米の品種を栽培する予定です。ロボット稲作による省力化と、収量や食味のバランスなどを評価します。

●市民参加・地域連携モデルの創出

WORKROID農業第２章を実践する福岡県北九州市小倉南区には、以下のような特長があります。これらを活かして、ロボットを活用しながら地域・市民で中山間農地を支える仕組みづくりをめざします。

- 90万都市と中山間地域の両面市街地と農地が近接している点を活かした市民参加の中山間農地維持- 理系教育機関が多数立地学生の知的好奇心や課題解決意欲を、実フィールドで実践する機会に- テクノロジーとロボットの街ロボット産業が根付く環境下で、革新的な農業プロジェクトをロボットで

●ロボット耕作米に新たな付加価値をつけて流通

これまでのWORKROID農業第一章（in延岡）では、米粉用の品種を用いたロボット稲作を行い、精米した米粉を「雷粉」と命名して販売しています。延岡市のふるさと納税返礼品として、また東京・京都・福岡などの飲食店で、雷粉で作った料理やスイーツを販売いただいています。WORKROID農業第２章（in北九州）で生産した主食用米は、ロボット耕作米として新たな販路を構築するineRoboにより、東京など都市部生活者への定期便や海外への販売を検討しています。

■今後の展開

テムザックは2000年の創業以降、50種類超のロボットを開発してきました。これまでに蓄積した技術・ノウハウをもとに、WORKROID農業のさらなる加速と、日本の中山間農地の維持に貢献するロボット・サービスの開発を行います。

プレスリリースに掲載されている情報は、リリース日現在の情報です。今後予告なしに変更する場合がございます。

株式会社テムザック https://www.tmsuk.co.jp

人とロボットの共存社会を目指すサービスロボットメーカーです。医療、建築、パーソナルモビリティ、災害レスキューなど重労働や人手が足りない現場で、人に代わって活躍する多様な実用ロボット”” を開発しつづけています。

代表取締役社長：川久保 勇次（かわくぼ ゆうじ）

本店所在地 ：〒602-8482 京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町689番地1

会社の歴史動画：https://youtu.be/A3Lq9TkqVI4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A3Lq9TkqVI4 ]

株式会社DEN農 https://den-noh.co.jp

最先端テクノロジーへの知見とビジネス現場での経営指導力を活かし、福岡県でスマート農業実装支援のコンサルティング事業を行っています。技術と現場をつなぎ、ビジネスを回す「アグリインサイトエキスパート」として、日本のスマート農業の社会実装を伴走支援しています。

代表取締役 ：倉田 知之（くらた ともゆき）

本店所在地 ：〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11

ineRobo株式会社 https://www.inerobo.jp/

「小さな農業にこそ、最先端技術を。」をモットーに、マーケットとプロダクトをつなぎ、地域の活力と持続可能な農業を再構築することを目的に活動しています。

代表取締役 ：片桐 豪志（かたぎり つよし）

本店所在地 ：〒811-3502 福岡県宗像市江口465

テムザック 問い合わせフォーム :https://www.tmsuk.co.jp/contact/受託開発、製品詳細、導入、採用、取材等についてのご相談、ご質問がありましたら、こちらのフォームよりお気軽にお問合せ下さい