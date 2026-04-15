JR仙台駅「ハレまちコート」に期間限定ショップオープン！

株式会社仙台89ERS

いつも仙台89ERSを黄援いただき、ありがとうございます。

仙台89ERSは、地域とのつながりをさらに深めるポップアップイベント「NINERS HOOPショップ」を、2026年4月15日(水)から4月22日(水)までJR仙台駅2Fハレまちコートで開催いたします。

日～木／10:00-19:00金・土／10:00-20:00

本イベントは、「ナイナーズがつなぐ”地域”と”未来”」をテーマに、クラブと地域の魅力を発信する特別企画。選手の等身大パネルによるフォトスポットや限定コラボ商品、ティナの来店イベントに加え、自治体や地元企業様との連携ブースも展開し、幅広い世代の方にお楽しみいただける内容で開催いたします！

ショップコンテンツ

選手等身大パネル(フォトスポット)の展示全13選手の等身大パネルが登場！仙台89ERSオフィシャルグッズの販売

『伊達なティナ』『ティナステンドグラス』グッズ先行販売！

仙台といえば「伊達政宗」、そして仙台の定番待ち合わせスポット「仙台駅のステンドグラス前」、それぞれをモチーフにしたティナグッズを試合会場などでの販売に先駆けて販売します！

■伊達なティナステッカー：500円(税込)

そのほかにも魅力的なコンテンツが勢ぞろい！

詳しくは仙台89ERS公式ホームページ(https://www.89ers.jp/news/detail/id=21201)をチェック！



みなさまのご来店を心からお待ちしております！