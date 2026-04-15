【新事実】ローズゼラニウムの保湿力はアロエの3.2倍！一般社団法人日本臨床試験協会（JACTA）の試験で判明。

【新事実】アロエ超え!? 保湿の常識を覆す「植物」を発見!!

株式会社旅日記

一般的にアロマで使われている“ローズゼラニウム”ですが…実は保湿力がアロエの3.2倍もあることが一般社団法人日本臨床試験協会（JACTA）による試験の結果、判明しました！！

7割以上が「アロエの方が潤う」と誤解？認知ギャップ浮き彫りに

当社が実施した意識調査では、「アロエとローズゼラニウム、保湿力が高いのはどちらか」という問いに対し、76.9%が「アロエ」と回答しました 。しかし、臨床試験ではこの常識を覆す結果が出ています。

アンケート結果: アロエ 76.9% / ローズゼラニウム 23.1%

アンケートURL:https://x.com/herbteien_club/status/2037359771180003646

実施期間: 2026年3月27日～4月2日

今回の結果を踏まえて、一人でも多くの方にこの“保湿力”を体験していただくため、【特別認知度アップセール】を開催します。

～孫を想い開発された『ナチュラル化粧品』が楽天市場店で記念セールを実施～

株式会社旅日記 ハーブ庭園倶楽部（所在地：山梨県笛吹市石和町窪中島222-1、代表取締役社長：志村 興一）は、自園栽培のローズゼラニウムを使用した「ナチュラル化粧品」において、アロエを大きく上回る保湿力が科学的に証明されたことを発表いたします 。これを記念し、2026年4月15日（水）より公式楽天市場店にて10％OFFキャンペーンを実施いたします 。

■ 商品開発の背景：すべては「孫の肌悩トラベルを解決したい」という願いから

「ナチュラル化粧品」の原点は、創業者が愛する孫の肌トラブルを救いたいという切実な想いにあります。原料の出所が不明な安価な輸入品は使わず、自園栽培で丹精込めて育てたローズゼラニウムを使用。植物が秘める本来の力を引き出すその製法は、まさに「おじいちゃんの愛情」そのものです。「敏感肌」や「アトピー」など、繊細な肌質の方に寄り添い、第三者機関による3つの安全性試験をクリアし、安心の「鉱物油無添加」処方を完成させました。

- クリアした試験: パッチテスト、アレルギーテスト、スティンギングテスト- 安心の処方: 鉱物油無添加。赤ちゃんから大人まで家族全員でお使いいただけます 。【自園栽培（山梨県八代農場）のローズゼラニウム】ローズゼラニウムとアロエの比較検証

https://herb-teien.com/topics/herb-research1/

■ キャンペーン概要

多くの方に、「ナチュラル化粧品」を体感していただくための特別セールです 。

セール期間: 2026年4月15日（水） ～ 2026年5月31日（日）

内容: トライアルセットを除く全品10％OFF（ナチュラル化粧品シリーズ、エッセンスシリーズ、ナチュラルプラス等）

販売場所: ハーブ庭園倶楽部 楽天市場店

URL: https://www.rakuten.co.jp/herbteien-club/

■ 会社概要

代表者: 代表取締役社長 志村 興一

所在地: 〒406-0036 山梨県笛吹市石和町窪中島222-1

運営施設:

商品実績：ナチュラル化粧品シリーズ

ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園山梨県甲州市勝沼町に位置する、四季折々のハーブやお花が楽しめる約10,000坪の広大な大庭園。ハーブ庭園 旅日記 富士河口湖庭園山梨県南都留郡富士河口湖町に位置し、富士山を背景にハーブやお花が楽しめる絶景スポット。- 累計販売数1,600万個突破店舗およびオンラインショップにおいて不動の人気を誇る、ハーブ庭園の看板シリーズ。- 発売27年のロングセラー1999年の発売以来、流行に左右されず、四半世紀以上にわたって選ばれ続ける確かな信頼。- 幅広い顧客層（老若男女・親子三代）性別・年齢を問わず愛用され、現在では親子三代にわたって使い続けるリピーターも多数。- 自園栽培素材の活用自社農園で丹精込めて育てた「ローズゼラニウムエキス」を配合。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社旅日記 ハーブ庭園倶楽部 楽天市場店 TEL：080-1902-0270

URL：https://www.rakuten.co.jp/herbteien-club/

【関連サイト情報】

■ オンラインショップ

- ハーブ庭園倶楽部 公式ホームページ：https://herb-teien.com/shop/- ハーブ庭園倶楽部 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/herbteien-club/

■ 公式SNS

- LINE：https://page.line.me/828wyouq- X：https://x.com/herbteien_club/

■ 直営店

- ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園：https://herb-teien.com/- ハーブ庭園 旅日記 勝沼庭園 Instagram：https://www.instagram.com/herbteien.katsunuma/- ハーブ庭園 旅日記 富士河口湖庭園：https://herb-fuji.com/- ハーブ庭園 旅日記 富士河口湖庭園 Instagram：https://www.instagram.com/herbteien.fuji/