南九州市

南九州市は、令和８年度から、地元出身者や市内の高等学校を卒業した若者が、市内の事業所に就職した場合に交付する奨励金制度を新たに設けました。

地元で生まれ育った若者が、育ったまちに誇りと愛着を抱き、その地で働き暮らすことを選択する。

南九州市は、そのような姿を目指しています。

奨励金の額

20万円（令和10年６月30日までに就職された方）

奨励金を受け取るための３つの条件

以下、１～３の要件を全て満たす方が奨励金の申請を行うことができます。

※ただし、「南九州市保育士等就職支援事業補助金」及び「南九州市介護職員等就職支援事業補助金」を受けられた方は、本奨励金受給の対象外となります。

１ 新規卒業者

以下の学校を卒業して1年未満の方が対象となります。

２ 地元出身者

- 中学校- 高等学校- 特別支援学校（中学部、高等部）- 高等専門学校- 専修学校- 大学（大学院、短期大学含む）

以下のいずれかを満たす方が対象となります。

３ 市内事業所

- 市内の高等学校を卒業した方（頴娃高等学校、薩南工業高等学校、川辺高等学校）- 1年以上、市内の小中学校に在学していた方（住民票（住民基本台帳）の登録があった者）

市内の労働保険・社会保険適用事業所に「常用雇用者（正社員）」として就職された方が対象となります。

申請受付期間

対象事業所に採用されてから、6カ月経過後3カ月以内に申請を行うことができます。

申請手続きの流れ

詳しくは、南九州市のホームページをご覧ください。

若者の地元就職を手厚くサポートします！【南九州市新規卒業者等地元就職奨励金】／南九州市(https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/ijyuteijyusokushin/3/11165.html)

お問い合わせ先

南九州市 企画課 移住定住促進係

電話：0993-83-2511

南九州市企画課

鹿児島県南九州市は、旧頴娃町、旧川辺町、旧知覧町の3町が合併し誕生した薩摩半島南部に位置する自然に恵まれた街です。