英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズより、リフレッシュミント ボディミスト エクストラ数量限定発売のお知らせ

株式会社ニールズヤード レメディーズリフレッシュミント ボディミスト エクストラ

昨年ご好評をいただいた「リフレッシュミント ボディミスト」に新タイプが登場。さらに冷涼感*1と持続力を高めた＊2「リフレッシュミント ボディミスト エクストラ」が数量限定で登場します。

「リフレッシュミント ボディミスト エクストラ」は、暑さを増す日本の夏のために開発された100％天然由来の高冷感*1ミスト。つけた瞬間、メントールのひんやり感*1で暑苦しさをシャットアウト＊3します。エクストラタイプには新たに植物由来の清涼成分「乳酸メンチル」を配合。従来品よりもさらに涼しさが続く、持続性に優れた処方に仕上げました。

オーガニックのミント＊4、レモン＊ 5、ライム＊ 6、メイチャン＊7が織りなすフレッシュで軽やかな香りが、気分もリフレッシュ。エーデルワイスエキス＊8が、紫外線ダメージや冷房による乾燥でゆらぎがちな夏の肌にうるおいを与え、健やかに整えます。特に暑い日のお出かけや、レジャーやスポーツの時に。ワンランク上＊2のひんやり感が心地よく持続します。

リフレッシュミント ボディミスト エクストラ

製品名称 ：リフレッシュミント ボディミスト エクストラ

容量/価格 ：100mL/税込3,630円（税抜3,300円）

発売日 ：2026年6月10日（水）

(全成分)エタノール、水、グリセリン、エーデルワイス花／葉エキス*、セイヨウハッカ油*、レモン果皮油*、ライム油*、アオモジ果実油*、メントール、乳酸メンチル、クエン酸 (*オーガニック成分)

(使用方法)肌から20cm程度離してスプレーしてください。

【特徴成分】

エーデルワイス花／葉エキス

過酷な環境にさらされゆらぎがちな肌を保護し、潤いを与え肌本来のバランスをサポートし健やかに保ちます。オーガニック成分。スイスの標高1000mでアルプスの農家との共同で栽培した、フェアトレードや、トレーサビリティを大切にしている原料です。

メントール

薄荷を蒸留して得られた成分。冷感やひんやり感のある香りや使用感が得られます。揮発性が高く、気化熱も奪うため、塗布直後からスーッとした強い爽快感が得られます。

乳酸メンチル

天然のメントールとトウモロコシなどの植物由来原料からつくられる成分。清涼感やひんやり感が得られます。メントールよりも揮発性が低く、穏やかな冷感がゆっくり長く続きます。

【香り】

オーガニックのペパーミント＊4、レモン＊5、ライム*6、メイチャン＊7の精油をブレンドした、ユニセックスで楽しめる爽やかでクールな香り。

*1つけた瞬間の感触、*2当社従来品比／自社評価による／使用感には個人差があります、*3清涼感による暑さの不快感軽減、*4セイヨウハッカ油（香り成分）、*5レモン果皮油（香り成分）、*6ライム油（香り成分）、*7アオモジ果実油（香り成分）、*8エーデルワイス花／葉エキス(保湿成分)

【お客様窓口】 Tel： 0120-316-999