日経 地方創生フォーラム「木造のまちづくりを創出し、森林循環経済を実現する」へ登壇

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、2026年3月30日（月）に岡山コンベンションセンターにて行われた日経 地方創生フォーラム「木造のまちづくりを創出し、森林循環経済を実現する」に出席し、当社代表取締役社長 窪田健太郎がパネリストとして登壇いたしました。

〈写真右から2番目：窪田〉

本フォーラムは株式会社日本経済新聞社（代表取締役社長：飯田展久/東京本社：東京都千代田区）が主催するもので、一般社団法人プラチナ構想ネットワーク（会長：小宮山宏/東京都千代田区）が協力しています。

当社は2023年9月よりプラチナ構想ネットワークに入会しており、2025年12月22日（月）には岡山大学主催・プラチナ構想ネットワーク共催のシンポジウム「岡山発！森林循環経済の実現に向けて」において窪田がパネリストとして登壇いたしました。

▼プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000331.000026371.html

本フォーラムは岡山県内の森林資源を地域経済の成長に生かす方法を探るために開かれたもので、窪田が登壇したパネルディスカッションでは「木造のまちづくりの創出と、森林循環経済の実現に向けて」というタイトルのもと岡山県内の産学官の関係者5名が意見交換を行いました。

〈パネリスト〉

・伊原木 隆太（岡山県知事）

・那須 保友（国立大学法人岡山大学 学長）

・西明寺 康典（株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ常務執行役員 兼 中国銀行 取締役常務執行役員）

・窪田 健太郎（ライフデザイン・カバヤ株式会社 代表取締役社長）

・菱木 貞夫（株式会社染めQテクノロジィ 代表取締役）

〈コーディネーター〉

福田 布貴子（フリーアナウンサー）

県土の約7割を森林が占め、ヒノキ生産量が全国トップクラスを誇る岡山県において、当社は現在、低層住宅着工棟数『9年連続No.1（2016年～2024年度）』*1を獲得しております。

*1住宅産業研究所調べ

また、岡山県産木材の利用促進に関して、以下の協定を締結しております。

『岡山県産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定』

◇締結日：2022年5月13日

◇締結者：一般社団法人岡山県木材組合連合会／岡山県／ライフデザイン・カバヤ株式会社の3者

◇プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000195.000026371.html

『西粟倉村の森林保全と林業活性化に関する協定』

◇締結日：2022年8月3日

◇締結者：西粟倉村／西粟倉百年の森林協同組合／エーゼロ株式会社／株式会社西粟倉・森の学校／ライフデザイン・カバヤ株式会社の5者

◇プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000026371.html

このように岡山県内の戸建て住宅においてトップシェアを誇る当社が岡山県産木材を積極的に活用することで岡山県産木材の需要を創出しております。

また、当社は岡山県の産学官連携のもと、岡山県産木材が県内に流通できる“地域に根差した持続可能な住宅サプライチェーンの構築”を目指す取り組みとして、「地域循環型住宅サプライチェーン CLTハイブリッド構法」プロジェクトにおいて、『2025年度グッドデザイン賞』『iFデザインアワード2026』『ウッドデザイン賞2025』を受賞しています。

▼プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000341.000026371.html

本フォーラムでは窪田よりこれらの取り組みについて説明し、川上～川中～川下へと流れる森林サイクルにおける川下部分を担う、木材を使用する企業として森林循環経済の実現に向けた姿勢をアピールしました。

本フォーラムは日本経済新聞社が2015年から全国展開するもので、岡山県では2回目の開催となり、約100名が参加いたしました。

▼ライフデザイン・カバヤについて （https://lifedesign-kabaya.co.jp/）

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業