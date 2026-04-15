大規模ペット大乱闘RPG『ストーンエイジ：放置冒険』サーバー間の対戦コンテンツを実装する初の大型アップデートを実施！

ネットマーブルジャパン株式会社

高品質なモバイルゲームを開発・提供するネットマーブルは、スマートフォン向け新作大規模ペット大乱闘RPG『ストーンエイジ：放置冒険』（開発：Netmarble N2 Inc.）において、本日4月15日（水）に初の大型アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、大規模対戦コンテンツの追加をはじめ、各種新要素およびシステム改善を実施しております。

本アップデートより、新たなシーズン制PvPコンテンツ「拠点争奪戦」が登場いたします。本モードはニース大陸を舞台に、サーバー対抗で競い合う大規模コンテンツで、プレイヤーは自身のサーバーおよび部族を代表して参加します。勝敗はプレイヤー同士の連携や戦略によって左右され、各サーバー内のすべてのプレイヤーが参加可能です。

サーバーランキングは累積勝利ポイントに基づいて決定され、一定の参加条件を満たしたすべてのプレイヤーに報酬が付与されます。新規ライドペット「ノルグル」や「ファングル」をはじめ、トレーナー装備スキン、新称号、各種育成素材などを獲得可能です。

また、新たなミニゲーム「ルーシーは釣り人」を追加しました。本コンテンツはエサを使用して魚を釣り上げ、そのレア度やサイズに応じて競い合うシングルプレイ形式の釣りミニゲームで、ランキング結果に応じた報酬も用意されています。

さらに、メインステージチャプターを拡張したほか、デイリーダンジョンの階層および「無限の巣窟」の進行要素も拡張しました。あわせて、ゲーム体験の向上を目的とした各種ゲーム操作の利便性改善も実施しています。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認いただけます。

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式フォーラム：4月15日(水) アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/stoneage/view/7/2434

『ストーンエイジ：放置冒険』の最新情報は、公式サイトや公式SNSでご確認ください。

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式サイト

https://stoneage.netmarble.com/

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/stoneage

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式Facebook：

https://www.facebook.com/StoneAgePW/

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式Youtube

https://www.youtube.com/@StoneAge_IA

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式X

https://x.com/StoneAge_IA_JP

・『ストーンエイジ：放置冒険』アプリダウンロード

Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/stoneage-pet-world/id6737408689?l=ja

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.stonkey

公式サイト：https://stoneage.netmarble.com/ja

◆ストーンエイジ：放置冒険とは◆

『ストーンエイジ：放置冒険』は、1999年に誕生し、世界中で2億人以上のプレイヤーに親しまれてきた人気IP「ストーンエイジ」シリーズを基にした完全新作タイトルです。原作の魅力とクラシックなゲームプレイを忠実に再現しながら、モダンなシステムで新たなプレイ体験を提供します。プレイヤーは、現代風に蘇った色とりどりの太古の世界で、個性豊かな数百種類のペットを捕獲や育成し、冒険へと旅立ちます。原作でおなじみの「ペットライド」や「ペットキャッチ」、「トレーナーとペットの連携バトル」などの要素も、現代向けにフルリメイクして実装しております。

◆ストーンエイジ：放置冒険について◆

［ タイトル ］ ストーンエイジ：放置冒険

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］Netmarble N2

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年3月3日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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