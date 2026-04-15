アニバーサリーイベントの開幕を祝うオープニングセレモニーを開催！

株式会社オリエンタルランド

（ステージ上の左から）ミニーマウス、濱中ひかる、クラーク・ジョーンズ、高野由美子、高橋渉、亀田真吾、ミッキーマウス

2026年4月15日

株式会社オリエンタルランド

本日4月15日（水）、東京ディズニーシーの開園25周年を記念した「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタートし、オープニングセレモニーが開催されました。

さまざまな海の魅力から着想を得た、東京ディズニーシー25周年イベントを象徴するテーマカラー「ジュビリーブルー」で一帯が彩られる東京ディズニーシー。

メディテレーニアンハーバーに「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のデザインが施されたフラッグを手にしたゲストが多く集まるなか、株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEO 高野由美子、代表取締役社長(兼)COO 高橋渉、ウォルト・ディズニー・アトラクションズ株式会社およびウォルト・ディズニー・イマジニアリング株式会社の代表取締役マネージングディレクター クラーク・ジョーンズ、東京ディズニーリゾート(R)・アンバサダー 濱中ひかる、 亀田真吾がステージに登場。濱中ひかると亀田真吾による開会の宣言に続き、高橋渉とクラーク・ジョーンズの挨拶後、25周年の衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスとともに高野由美子による開幕宣言が行われました。開幕宣言をきっかけに25周年のテーマソングが華やかに鳴り響き、ディズニーの仲間たちもお祝いにかけつけセレモニーを盛り上げました。

パークが開園するとたくさんのキャストがゲストをお出迎えしました

ゲストも一緒になってフラッグを振り、メディテレーニアンハーバーにジュビリーブルーが拡がって、アニバーサリーイベントが華々しくスタートを切りました。

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」は本日から2027年3月31日（水）まで、盛大に開催しますので、ぜひ皆さまもジュビリーブルーに包まれた東京ディズニーシーへお越しください。

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催します。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅をご体験ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/