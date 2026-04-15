母の日に“心ほどけるひととき”を贈る。小さなときめきを詰め込んだ「SWATi BATH PEARL」×「モールフラワー｜Pomelia」数量限定コラボギフト発売

株式会社フランネル

化粧品OEMの実績と、自社ブランドの視点を併せ持つ、株式会社フランネル(本社：大阪市中央区、代表取締役：柏尾耕資)が展開するフレグランスボディケアブランド「SWATi」（スワティー）は、2026年4月20日(月)より〈モールフラワーショップ「Pomelia（ポメリア」〉とのコラボ企画として、数量限定『SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box』を自社オンラインストア F.room（ https://f-room.shop/pages/swati-mothers-day2026 )にて発売いたします。

本コラボレーションは、ブランドディレクターの「日常に小さなときめきを届けたい」という想いから実現しました。贈った瞬間だけでなく、その後も続く“飾る時間”と“自分をほどく時間”までをデザイン。ギフトは“モノから体験”へと価値が広がりつつあります。視覚的な可愛さと、日常にそっと寄り添うひとときを掛け合わせた本企画は、母の日の贈りものに新しい余韻を添えます。大切な人へ、やさしい気持ちが静かに続いていくように。

-NEW PRODUCT-

S (White)S (Pink)S (Gold)

SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box S (White)

SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box S (Pink)

SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box S (Gold)

◆販売価格：3,630円（税込）※全３種

◆SWATi BATH PEARL（S）内容量：10g(約30粒入り)※約3回分

M (White)M (Pink)M (Gold)

SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box M (White)

SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box M (Pink)

SWATi BATH PEARL & Mini Bouquet Box M (Gold)

◆販売価格：5,720円（税込）※全３種

◆SWATi BATH PEARL（M）内容量：52g(約150粒入り)※約15回分

SWATi BATH PEARLに合わせて、Pomelia様にパール付きのモールフラワーをオーダーメイドで制作いただきました。思いやりを象徴するチューリップと、純粋な想いを表すデイジーを添えた、小さくても華やかなMini Bouquet。日頃のありがとうを、やわらかな想いとともに。

枯れないハンドメイドフラワーのため、インテリアとしても長くお楽しみいただけます。

モールフラワーは、SWATi BATH PEARLに合わせて、どんな空間にもそっと馴染み、穏やかな時間をつくる「ホワイト」、気持ちまでふんわりと明るくなる、華やぎを添える「ピンク」、控えめな華やかさが、大人のギフトにふさわしい落ち着いた「シャンパン」の3色をご用意。

バスパールとリンクするパールの粒は、

「Box S」のフラワーは可憐で愛らしい印象、「Box M」のフラワーは上品で大人な印象に、

とほんの少しデザインを変えているところもポイント。

パールをモチーフにしたSWATiオリジナルの入浴料「SWATi BATH PEARL（スワティーバスパール）」は、

湯船の中で徐々に溶け出し、ラグジュアリーな香りが広がります。

お湯は乳白色に変化し、しっとりなめらかなお肌に！

「Box M」は、使い終わった後も、ちょっとした楽しみを。

SWATi BATH PEARLの容器は、リボンを巻いて花瓶としてアレンジいただけます。

香りと彩りを一緒に楽しめる特別なBOXは、大切な方へのギフトにもおすすめです。

ABOUT｜Pomelia（ポメリア）

M (White)

お花をきっかけに、想い合う時間を。

暮らしに、小さなときめきを。

Pomeliaは、お花をきっかけに、「想う」時間が生まれることを大切にしています。

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Instagram

@pomelia_flower

https://www.instagram.com/pomelia_flower/

ー製作者コメントー

Pomeliaが大切にしているのは、日々の暮らしに馴染むようなやわらかくナチュラルな空気感です。

受け取ったかたのお部屋にやさしく溶け込み、ふと目に入ったときに、少しだけ心がほどけるような

あたたかな存在であること。そんな想いを込めて、ひとつひとつ仕立てています。

ブランドディレクタープロフィール＆コメント

このたびのコラボレーションは、以前から注目していたモールフラワーの魅力を、いつかSWATiとしてもお届けしたいという想いがきっかけでした。そんな中でPomelia様の作品に出会い、落ち着いた色合いと上品な雰囲気、そして他にはない世界観の作品に強く惹かれたこと、またSWATiとのコンセプトに通じる部分があると感じたことから、ぜひオーダーメイドで制作をお願いしたいと考え実現しました。今回のコラボレーションを通して、特別なギフトをお届けできることを嬉しく思っております。ふと目にするたびに、大切な想いを思い出すような存在になってほしいという想いも込めています(ハート)

佐藤 夏樹（Natsuki Sato）

K-POPや韓国好き。韓国カルチャーやトレンドからインスパイアを受け、「ときめく直感」と「好き」の気持ちを大切に、感性豊かなブランドづくりを目指している。

2018年よりSWATiに所属。翌2019年からは企画業務に携わり、2022年9月よりSWATiブランドディレクターに就任。

株式会社フランネル Tokyo Office

〒108-0075

東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504

お問い合わせ：promotion@flannel0228.com

●SWATi オフィシャルサイト

https://swati.co.jp/

●SWATi オンラインストア

https://f-room.shop/pages/swati-bath-pearl

●SWATi オフィシャル Instagram

https://www.instagram.com/swati_official/