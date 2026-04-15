元プロ野球選手・湊川誠隆氏による「野球塾」を2026年度も津市で開校

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長 竹田昌平）は、津市の北部運動広場にて、元中日ドラゴンズ選手であり、前中日ドラゴンズジュニア監督の湊川誠隆氏を講師に迎え、「元プロ野球選手が教える野球塾」を開校いたします。本事業は3年目を迎えます。2026年度は、参加者のさらなる成長を見据え、固定メンバー制を導入し、継続的に学べる環境を整えました。各クラス最大18名の少人数制とし、一人ひとりが野球上達のポイントをしっかりと学べる機会を提供します。

湊川氏は、東邦高校から慶應義塾大学へ進学し、大学時代にはベストナインを獲得。2002年には中日ドラゴンズからドラフト指名を受けて入団されました。現役引退後は、野球指導者、野球解説者、ファッションデザイナーとして幅広く活躍されています。さらに、中日ドラゴンズジュニア監督時代には、2017年度と2021年度のNPB12球団ジュニアトーナメントでチームを優勝に導きました。こうした実績を持つ指導者から直接学べることが、本野球塾の大きな魅力です。

2026年度の野球塾は、水曜日に月１回開催し、会場は北部運動広場、対象は小学４年生から６年生です。開催時間は17時から19時までで、７月29日および８月26日は９時から11時まで実施します。参加費は、2026年度の野球塾登録料が2,200円（税込）、各回参加費が3,300円（税込）です。

野球がもっと上手くなりたい、もっと野球を好きになりたいという子どもたちにとって、元プロ野球選手による専門的な指導を継続的に受けられる貴重な機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。なお、受付は定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

●教室概要

会場：北部運動広場（三重県津市栗真中山町601-3）※一部変更となる可能性があります。

開催日：2026年４月22日（水）、５月27日（水）、６月24日（水）、７月29日（水）、８月26日（水）、９月30日（水）、10月28日（水）、11月25日（水）

時間：17時00分～19時00分 ※７月29日（水）および８月26日（水）は、９時00分～11時00分

対象：小学４年生～６年生

講師：湊川 誠隆氏（元中日ドラゴンズ選手、前中日ドラゴンズジュニア監督）

講師略歴：

元中日ドラゴンズ選手。東邦高校から慶應義塾大学へ進学し、大学３年秋、４年春にベストナインを獲得。2002年、中日ドラゴンズからドラフト指名を受け入団。現役引退後は、野球解説者や野球指導者、ファッションデザイナーとして活躍している。中日ドラゴンズジュニア監督時代には、2017年度と2021年度にNPB12球団ジュニアトーナメント優勝へ導いた。

定員：18名

参加費：2026年度野球塾登録料 2,200円（税込）、参加1回につき 3,300円（税込）

主催：特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

協賛：株式会社日硝ハイウエー

申込方法：三重県生涯スポーツ協会ホームページ内「元プロ野球選手野球塾」よりお申し込みください。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル６F

TEL：059-273-5300（平日10:00～17:00）

HP：https://lifelong-sport.jp