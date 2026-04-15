近鉄アート館の新企画「東京お笑い事務所ライブ」5月はナイツ・三四郎・ニッチェが登場！お客様からご支援のシステム「えんサポ」も実施

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館８階 近鉄アート館では、4月18日(土)は阿佐ヶ谷姉妹が所属する事務所「ASH&D」、5月8日(金)はナイツが所属する事務所「マセキ芸能社」の事務所ライブを開催します。関西では開催の少ない、東京のお笑い事務所直送のお笑いライブを関西のお笑いファンにご覧いただきたい。そんな思いで我々劇場も取り組むお笑いライブです。

5月8日の「マセキ芸人コレクションin近鉄アート館」では、近鉄アート館の取り組みとして劇場が運営するサポートシステム「えんサポ」を活用しております。

この「えんサポ」は劇場を訪れるファンからの支援を主催者に届けるシステム。

東京の「お笑い事務所ライブ」を東京だけではなく地方のお客様にも公演を届けたい。

ただどうしても移動費・宿泊費がネックで難しい現状において、我々が大阪の劇場として力になりたいという思いからえんサポを立ち上げました。

お客様の支援を頂くことで、定期的な公演にも繋がると考えております。

えんサポサイト https://www.vitalartbox-aid.com/



このライブの告知活動として、出演者から続々と動画コメントも届いております。

ナイツ https://youtu.be/ZepnWkYH7Ps

ニッチェ https://youtu.be/Z-POCqZNWjo

ニッキューナナ https://youtu.be/YqMx2YROvSs

フランツ https://youtu.be/zBb-1jAG6sQ

【マセキ芸能社事務所ライブ マセキ芸人コレクションin近鉄アート館 公演概要】

■日時

2026年5月8日（金） １.14:00～ 、２.18:00～

■場所

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館８階 近鉄アート館

(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43)

■出演者

●ナイツ

●ニッチェ

●三四郎

●ニッキューナナ

●フランツ

■料金

全席指定 4,500円 当日券は500円アップ （未就学児入場不可）



■販売

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