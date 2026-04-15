【経営者コミュニティ】ZEAL ATHLETIC CLUBプレイベント、4月23日（木）大阪・四ツ橋にて開催

株式会社ZEAL

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、ボクシングフィットネスジム「ZEAL BOXING FITNESS」を全国展開する株式会社ZEAL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡會雄一）は、2026年4月よりプレローンチした経営者向けコミュニティ「ZEAL ATHLETIC CLUB（ジール アスレチック クラブ）」のプレイベントを、2026年4月23日（木）、関西初の旗艦店「ZEAL BOXING FITNESS 四ツ橋北堀江店」（大阪市西区北堀江）にて開催いたします。

ZEAL ATHLETIC CLUBは、ボクシングをはじめとしたスポーツやアクティビティを通じて、経営者・役員・事業責任者がフラットに交流できる完全招待制のコミュニティです。本プレイベントは、その立ち上げに先立ち、コミュニティの世界観を体感いただく場として、東京を皮切りに全国で順次開催しています。

開催の背景

経営者にとって、心身のコンディションづくりと、信頼できる横のつながりは、事業の成果を支える両輪です。一方で、日常的に身体を動かす習慣を持ちづらく、また肩書きを脇に置いて素直に交流できる場も多くはありません。

ZEALはこれまで、全国のボクシングフィットネスジムを通じて「楽しく、健康に。」をテーマに事業を展開してきました。その中で多くの経営者会員と接する中で、「身体を動かしながら自然と人と人がつながる場」へのニーズを感じてきたといいます。ZEAL ATHLETIC CLUBは、その実感から生まれた新しい取り組みです。

プレイベントについて

プレイベントでは、ボクシングの基本動作をトレーナーがレクチャーする体験プログラムと、参加者同士の交流会を組み合わせた構成で実施します。経験の有無を問わず、初めての方でも安心して参加いただけます。

去る2026年4月9日（木）には、東京・渋谷にて第1回プレイベントを開催し、今回の大阪開催は、その流れを受けた第2回目の開催になります。

ZEAL BOXING FITNESS 四ツ橋北堀江店▼大阪プレイベント開催概要

・名称：ZEAL ATHLETIC CLUB｜経営者交流会（大阪・四ツ橋）

・日時：2026年4月23日（木）19:30～21:30

（19:15 受付開始 / 19:30 ボクシング体験 / 20:15 交流会）

・会場：ZEAL BOXING FITNESS 四ツ橋北堀江店

・所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目1-25 堀富ビル8階

（大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩1分）

・参加対象：経営者・役員・事業責任者 ※完全招待制

・参加費：10,000円（当日領収書発行可）

・持ち物：特に不要（動きやすい服装でお越しいただくか、ご持参ください。会場で着替え可能です）

ZEAL ATHLETIC CLUBについて

ZEAL ATHLETIC CLUBは、株式会社ZEALが2026年4月よりプレローンチした、経営者向けの招待制コミュニティです。ボクシングレッスンを中心に、トップアスリートを招いた交流会、ゴルフ・登山・モータースポーツ観戦などのスポーツ交流イベントを通じて、心身のコンディショニングとネットワーキングの両方を提供します。

法人向けには、利用シーンに合わせて3つのプランを用意しています。

・STARTER：会員限定イベントへの参加を中心としたプラン

・CONDITIONING：ZEAL店舗利用とレッスン、経営者同士のマッチングサポートを含むプラン

・PERFORMANCE：上記に加え、企業への出張レッスンも利用できる、自分と会社のパフォーマンス向上を目的としたプラン



※CONDITIONINGプラン以上では、出張や移動の多い経営者の方も全国のZEAL BOXING FITNESS店舗を共通でご利用いただけます。

代表コメント（株式会社ZEAL 代表取締役 渡會雄一）

経営者の方とお話ししていると、「健康のために運動したい」という声と、「同じ目線で話せる仲間と出会いたい」という声を、別々ではなく同じ温度で耳にします。ZEAL ATHLETIC CLUBは、そのふたつをひとつの場所で叶えたいという想いから始めました。

ボクシングは、経験がなくても汗をかいた瞬間に肩書きが外れる、不思議なスポーツです。ミットを打つ音と笑い声の中で生まれるつながりが、参加してくださった方々の事業や日々の意思決定を、少しでも前に進めるきっかけになればうれしく思います。

関西初の旗艦店である四ツ橋北堀江店を舞台に、大阪の経営者の皆さまと同じ時間を過ごせることを楽しみにしています。

取材・お問い合わせ

本件に関する取材のお申し込み、ならびにZEAL ATHLETIC CLUBに関するお問い合わせは、下記運営事務局までご連絡ください。

株式会社ZEAL ZEAL ATHLETIC CLUB 運営事務局（担当：つちぐち）

Mail：tsuchiguchi@zeal-b.com

株式会社ZEALについて

代表取締役 渡會雄

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目13-6 恵比寿ISビル9号棟5階

URL：https://zeal-b.com/

「日常にないワクワクを」をコンセプトに、フィットネス×エンターテインメント×ビューティーの融合を目指した新感覚フィットネス「ZEAL BOXING FITNESS」を全国に展開しています。