累計販売9.5億円越え！不二貿易「ゲーミングシリーズ」から『モニタースタンド』を新発売。収納・拡張機能・ライティングを一体化。

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨を販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、LED付きモニタースタンド「ステルス」を発売いたしました。

当社は2020年頃より、ゲーミングチェアやデスクなどの展開を開始し、多くのユーザーのプレイ環境を支えてまいりました。シリーズ累計の販売実績は約9.5億円を突破しています。

こうした中で見えてきたのが、「デスク上の最適化」という新たなテーマです。チェアやデスクといった“土台”を整えたその先には、デスク上の限られたスペースをいかに有効活用し、快適で没入感のある環境を構築するかという課題でした。

そこで開発したのが、デスク上に“余白”を生み出しながら、機能性とデザイン性を両立する本製品です。モニター位置を整えることで自然な視線へ導きつつ、収納・拡張機能・ライティングを一体化。プレイや作業に集中できる環境づくりをサポートします。

4つの商品特徴

1.デスクに余白を生む設計

スタンド幅 最大約50cmスタンド幅 最小約41cm

幅55×奥行20cmのコンパクトな天板設計。天板下は最大幅約50cmを確保し、フルサイズキーボードの収納にも対応しています。高さ約5.5cmで、ボリュームのあるゲーミングキーボードもすっきり収まります。さらに脚部は左右それぞれ折りたたみ可能で、使用環境に応じて幅の調整ができ、最小約41cmの省スペース設置にも対応します。

2.収納と利便性を一体化

モニタースタンドなしモニタースタンドあり

幅15.5cm×奥行12.5cmの引き出しを備え、文具や小物をまとめて収納可能。さらに格納式のスマートフォンスタンドを搭載し、通知確認や配信チェックもスムーズに行えます。

3.必要な接続を手元に集約

USB Type-A×2、Type-C×2を搭載。コントローラーやヘッドなど、多様なデバイスをスムーズに接続。電源供給用ケーブルは、断線しにくく耐久性の高いナイロン素材のUSB Type-AtoA1.5mケーブルが付属しています。

4.空間を演出するLEDライト

全10パターンのLEDライトを搭載。RGBの光で、ゲームや気分に合わせたデスク空間の演出が可能です。没入感のある環境づくりをサポートします。

商品概要

LED付きモニタースタンド ステルス

【サイズ】幅55cm×高さ8cm×奥行20cm

【天板耐荷重】4kg

【JAN】4953980849991

こちらはインターネットや全国の家具店などで販売します。

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど