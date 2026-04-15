Geely Auto、AI搭載の革新的ブレークスルーで世界のハイブリッド技術を一新する新型「i-HEV インテリジェント・ハイブリッド」を発表

吉利汽車集団有限公司

Geely i-HEVは、AI、i-CMAアーキテクチャ、AI Cloud Powerを統合し、ハイブリッドの“知能化”と走行性能を一段と引き上げます。

i-HEVは2.22L/100kmの燃費、そして熱効率48.41%を達成し、世界および業界の新記録を更新しました。

本ハイブリッド技術は、Geely Autoの多角的なエネルギー戦略と、グリーンモビリティのビジョンをさらに強固にします。

浙江省・杭州（中国）- Geely Autoは、自動車AIにおけるグローバルリーダーシップを背景に、i-HEV インテリジェント・ハイブリッド技術を正式に発表しました。新システムはハイブリッドの可能性を全面的に再定義し、卓越したインテリジェンス、世界最高水準の燃費性能、EVのような洗練、さらに向上した安全性と信頼性を実現します。テクノロジーは発表と同時に量産に投入され、今年発売予定の複数のベストセラーモデルの新型（次世代）にいち早く搭載される予定です。対象は Preface（星瑞）、Monjaro（星越L）、Starray（博越L）、そして第5世代 Emgrand（帝豪）です。

新型i-HEVは、業界の未解決ニーズに対応するために設計されました。具体的には、燃費効率の伸び悩み、経済性を優先するあまりの性能の妥協、そしてスマート機能の遅れといった課題です。Geely Autoはこれらの“過去のギャップ”を、全ドメインAI技術システム、先進的な専用ハイブリッド・パワートレイン、および将来志向の新エネルギー技術の統合によって強みへと変えます。

i-HEV技術の中核には、Full-domain AI 2.0とi-CMAアーキテクチャ（CMAプラットフォームの成功をベースに、ハイブリッド最適化へ進化させたもの）があります。このアーキテクチャは、知能運転、コックピット、シャシーを1つの中央集中型ブレインで統合します。

さらに、i-HEVは革新の「AI Cloud Power」を初搭載します。これは、ガソリン・電力のエネルギーマネジメントをリアルタイムに自己最適化できる技術です。温度、湿度、標高などの外部データをAIでセンシングし、最適なガソリン／電動の戦略をインテリジェントに決定することで、全体のエネルギー効率を10%以上向上させます。これにより、従来のエンジン＋モーターの組み合わせとは明確に異なる、AI主導の真のハイブリッドシステムを実現します。また、i-HEVのエンジンは業界記録となる熱効率48.41%を達成しています。

エンジンと電動モーターを戦略的にデカップリングし、モーター主導のレイアウトへ。i-HEVは、エンジン中心のモデルから脱却し、モーター主導の構成へ移行します。これにより、充電不要で本格的な電動駆動体験を提供し、軽快な加速と、滑らかで静か、快適な走りを両立します。主な性能指標は以下の通りです。

・ 電動モーター出力：最大230kW

・ 電力運転比率：約80%

・ EVモード最高速：66km/h

・ 0～30km/h加速：1.84秒

安全性と信頼性は、世界最高水準のグローバル基準に適合。Geely Autoの世界クラスのグローバル安全センターと、業界トップクラスの安全能力により裏付けられています。i-CMAアーキテクチャにより、最初から油・電気の分離に関する安全性が確保されます。さらに、Geely Battery Safety Systemにより24時間体制の車載およびクラウド保護を提供します。本システムは、液冷式バッテリーを採用し、業界最高水準のIP68（防塵・防水等級）を備えるほか、50種類以上の故障タイプをリアルタイムで正確に予測可能です。加えて、Geely Autoのテスト施設ならではの厳格な検証を組み合わせることで、i-HEVは世界でも最も安全性の高いハイブリッド技術の一つとして確立されます。

Jerry Gan（Geely Auto Group CEO）コメント

「エネルギーの多様化は、Geely Autoにとっての戦略的な先見性です。企業の真の戦略的焦点とは、あらゆる道が未来につながることを保証することにあり、それは私たち全システムの技術的な深度と、強力なエネルギー耐性が問われます。新型i-HEVは、この耐性を見事に体現しており、人工知能がハイブリッドの効率と性能を新たな業界標準へ引き上げ得ることを示す力強い証となります。」

成果は、Guinness World RecordsTMによる厳格な検証で確認済み。

*CATARCにより試験・認証済み。

-- END --

Geely Auto Groupについて

Geely Auto Groupは、中国・杭州に本社を置く、グローバルな自動車メーカーのリーディング企業です。Zhejiang Geely Holding Groupの一員として、Geely、Lynk & Co、Zeekrの各ブランドで乗用車の開発・製造を行っています。

Geely Autoは2025年の累計販売台数3,024,567台を達成し、年間販売目標を前年比39%増で上回りました。新エネルギー車（NEV）の販売台数は1,687,767台で、前年比90%増でした。

技術革新、電動化、持続可能なモビリティへの強い注力により、Geely Auto Groupは中国、欧州、主要な国際市場にわたって世界クラスのR&Dセンターと製造拠点を運営しています。同グループは、ハイブリッド・パワートレイン、フルEVアーキテクチャ、スマートなコネクティビティ、自動運転システムなどの先進技術によって実現される、安全で高品質かつインテリジェントな車両の提供に取り組んでいます。

グローバル企業として、Geely Auto Groupは戦略的パートナーシップ、現地での運営、業界トップクラスのプラットフォームを通じて国際的なプレゼンスを継続的に拡大しています。Geelyは、よりグリーンで、よりスマートで、より利用しやすいモビリティソリューションを創出し、持続可能な交通の未来を前進させることを目指しています。